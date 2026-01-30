한·중·일은 어떤 영향 주고받았나
한중일 역사 평화 수업
홍성화 지음
우리학교, 220쪽, 1만5000원
한·중·일 세 나라는 가장 가까운 이웃이지만 역사 교과서 왜곡과 영토 분쟁 등 역사를 둘러싼 갈등의 골은 여전히 깊다. 고대 한·일 관계사의 권위자인 저자는 미래 세대를 대상으로 세 나라가 마주했던 결정적 순간들을 입체적으로 조명한다.
국수주의적 해석을 넘어 ‘상호 교류’와 ‘영향’의 역사에 주목한다. 고구려의 상징인 삼족오가 세 나라 신화에 공통으로 등장하는 배경, 장보고와 관련한 불교 사찰이 중국과 일본에 남아 있는 이유, 가미카제 특공대의 기원에 얽힌 여몽 침략 등을 통해 동아시아가 오랫동안 서로 교류해 온 역사적 공간이었음을 보여 준다. 신라와 당나라 연합군과 백제와 왜국 연합군이 신라의 백강에서 벌인 전투가 동아시아 최초의 국제전이라는 흥미로운 사실도 알 수 있다. 특히 샌프란시스코 조약과 교과서 왜곡 같은 예민한 현대사 쟁점들도 최신 사료를 바탕으로 분석한다. 저자는 “역사는 국가 간 우열을 가리기 위한 도구가 아니다”고 강조한다.
맹경환 선임기자
