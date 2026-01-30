시사 전체기사

한·중·일은 어떤 영향 주고받았나

입력:2026-01-30 00:07
공유하기
글자 크기 조정

[책과 길]
한중일 역사 평화 수업
홍성화 지음
우리학교, 220쪽, 1만5000원


한·중·일 세 나라는 가장 가까운 이웃이지만 역사 교과서 왜곡과 영토 분쟁 등 역사를 둘러싼 갈등의 골은 여전히 깊다. 고대 한·일 관계사의 권위자인 저자는 미래 세대를 대상으로 세 나라가 마주했던 결정적 순간들을 입체적으로 조명한다.

국수주의적 해석을 넘어 ‘상호 교류’와 ‘영향’의 역사에 주목한다. 고구려의 상징인 삼족오가 세 나라 신화에 공통으로 등장하는 배경, 장보고와 관련한 불교 사찰이 중국과 일본에 남아 있는 이유, 가미카제 특공대의 기원에 얽힌 여몽 침략 등을 통해 동아시아가 오랫동안 서로 교류해 온 역사적 공간이었음을 보여 준다. 신라와 당나라 연합군과 백제와 왜국 연합군이 신라의 백강에서 벌인 전투가 동아시아 최초의 국제전이라는 흥미로운 사실도 알 수 있다. 특히 샌프란시스코 조약과 교과서 왜곡 같은 예민한 현대사 쟁점들도 최신 사료를 바탕으로 분석한다. 저자는 “역사는 국가 간 우열을 가리기 위한 도구가 아니다”고 강조한다.

맹경환 선임기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
강서 군부대 부지 내년 ‘첫 삽’… 최대 규모 용산은 28년 목표
주가조작세력, 김건희에 “싸가지”… 재판부 “공범 아니다” 판단
가짜 양주 마신 손님 숨져…유흥주점 업주 전원 구속
제헌절, 올해부터 ‘빨간날’…국회 본회의 통과
여친 살해 후 시신 11개월간 김치냉장고 은닉…40대 징역 30년
“이래도 됩니까?”… 아이 사진 ‘박제’ 배현진 논란 확산
‘통합’ 귀막고 ‘분열’ 방아쇠… 당안팎, 張 사퇴요구도 분출
[단독]“자필서명 없다” 감사원에조차 거절당한 신안 염전노예 피해자들
국민일보 신문구독