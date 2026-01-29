관세 으름장에 난감한 金총리

美서 귀국 하루만에 트럼프 폭탄

‘밴스와 핫라인’ 성과에 의구심

총리 41년만의 단독방미 빛바래

김민석 국무총리가 23일(현지시간) J D 밴스 부통령과 미국 워싱턴DC 백악관에서 면담에 앞서 악수하며 기념촬영을 하고 있다. 방미 직후 도널드 트럼프 대통령이 관세 재인상을 압박하면서 ‘핫라인 성과’를 내세웠던 김 총리가 난감한 상황에 처하게 됐다는 평가다. 총리실 제공

도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘관세 원상복구’까지 언급하며 대미 투자 독촉장을 내밀자 직전에 방미했던 김민석 국무총리의 입장이 난감해지고 있다. 41년 만에 총리가 단독 방미한 것뿐만 아니라 J D 밴스 부통령과 회담까지 성사시키며 성과를 알렸지만 하루 만에 총리의 방미 성과에 의구심이 제기되고 있어서다.



특히 밴스 부통령과 구축한 ‘핫라인’이 무용지물이라는 비판까지 나왔으나 총리실은 “(관세 문제는) 총리·부통령 간 핫라인 가동 사안이 아니다”고 선을 그었다. 정부 내부적으론 집권 2기 트럼프 대통령의 폭탄 발언을 백악관 실무진조차 사전에 파악하기 어렵다는 하소연도 나온다. 총리실 관계자는 28일 “밴스 부통령은 면담에서 쿠팡 사태나 손현보 목사 사건을 얘기할 때도 격식을 갖춰 대화에 임했다”며 “관세 언급은 한·미 조인트 팩트시트의 합의를 잘 이행하자는 정도였다”고 말했다.



앞서 김 총리는 지난 22일부터 26일까지 미국을 방문해 밴스 부통령과 50여분간 면담했다. 총리 측의 면담 요청에 밴스 부통령이 전격 호응해 성사된 만남이었다. 이 자리에서 김 총리는 밴스 부통령와 직통번호를 교환하며 핫라인을 구축했다고도 밝혔다.



그러나 김 총리가 미국에서 돌아온 지 하루 만에 트럼프 대통령이 관세 압박을 내놓자 당시 만남을 두고 다양한 해석이 나오고 있다. 특히 한국 총리와 첫 대면 자리에서 밴스 부통령이 쿠팡 사태, 종교 문제 등 민감한 사안을 언급한 것 자체가 경고였다는 추측도 있다.



그러나 정부 소식통은 “하워드 러트닉 미 상무장관이 한국의 입법 조치가 잘 진행되지 않는다고 보고하자 트럼프 대통령이 (관세 재인상을) 전격 결정한 것으로 안다”며 “밴스 부통령뿐만 아니라 백악관 실무진도 사후에 알았을 가능성이 높다”고 말했다.



김 총리가 방미 최대 성과로 내세웠던 핫라인이 사용되지 않은 데 대해 총리실 관계자는 “외교안보 이슈에서는 대통령, 총리, 장관, 대사관 등 각급마다 핫라인을 가동할 조건, 시점, 방식이 다르다”며 “(관세는) 상무부나 무역대표부(USTR) 등 주무 부처와 협의가 필요한 사안”이라고 설명했다.



애초에 트럼프 행정부에서 고위급 핫라인에 대한 기대도 크지 않은 면이 있다. 트럼프 대통령은 그동안 관세와 관련해 SNS에 먼저 ‘폭탄 발언’을 한 뒤 후속 조치를 지시해 왔다. 외교라인에선 “실무진에서 다 협의된 것도 트럼프 대통령 결정에 따라 바뀐다”라거나 “완전한 ‘톱다운’ 방식”이라는 말이 꾸준히 나왔다.



외교부 1차관을 지낸 최종건 연세대 정치외교학과 교수는 “트럼프 행정부의 본질을 봐야 한다”며 “SNS에 대통령이 한 마디 쓰면 대부분의 행정부 내 고위급도 사후에 내용을 인지하는 일이 잦았다”고 말했다. 김 총리는 이번주 내 밴스 부통령과 핫라인을 가동하고 대미 투자와 관련한 사후 대응에 나설 것으로 알려졌다.



최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘관세 원상복구’까지 언급하며 대미 투자 독촉장을 내밀자 직전에 방미했던 김민석 국무총리의 입장이 난감해지고 있다. 41년 만에 총리가 단독 방미한 것뿐만 아니라 J D 밴스 부통령과 회담까지 성사시키며 성과를 알렸지만 하루 만에 총리의 방미 성과에 의구심이 제기되고 있어서다.특히 밴스 부통령과 구축한 ‘핫라인’이 무용지물이라는 비판까지 나왔으나 총리실은 “(관세 문제는) 총리·부통령 간 핫라인 가동 사안이 아니다”고 선을 그었다. 정부 내부적으론 집권 2기 트럼프 대통령의 폭탄 발언을 백악관 실무진조차 사전에 파악하기 어렵다는 하소연도 나온다. 총리실 관계자는 28일 “밴스 부통령은 면담에서 쿠팡 사태나 손현보 목사 사건을 얘기할 때도 격식을 갖춰 대화에 임했다”며 “관세 언급은 한·미 조인트 팩트시트의 합의를 잘 이행하자는 정도였다”고 말했다.앞서 김 총리는 지난 22일부터 26일까지 미국을 방문해 밴스 부통령과 50여분간 면담했다. 총리 측의 면담 요청에 밴스 부통령이 전격 호응해 성사된 만남이었다. 이 자리에서 김 총리는 밴스 부통령와 직통번호를 교환하며 핫라인을 구축했다고도 밝혔다.그러나 김 총리가 미국에서 돌아온 지 하루 만에 트럼프 대통령이 관세 압박을 내놓자 당시 만남을 두고 다양한 해석이 나오고 있다. 특히 한국 총리와 첫 대면 자리에서 밴스 부통령이 쿠팡 사태, 종교 문제 등 민감한 사안을 언급한 것 자체가 경고였다는 추측도 있다.그러나 정부 소식통은 “하워드 러트닉 미 상무장관이 한국의 입법 조치가 잘 진행되지 않는다고 보고하자 트럼프 대통령이 (관세 재인상을) 전격 결정한 것으로 안다”며 “밴스 부통령뿐만 아니라 백악관 실무진도 사후에 알았을 가능성이 높다”고 말했다.김 총리가 방미 최대 성과로 내세웠던 핫라인이 사용되지 않은 데 대해 총리실 관계자는 “외교안보 이슈에서는 대통령, 총리, 장관, 대사관 등 각급마다 핫라인을 가동할 조건, 시점, 방식이 다르다”며 “(관세는) 상무부나 무역대표부(USTR) 등 주무 부처와 협의가 필요한 사안”이라고 설명했다.애초에 트럼프 행정부에서 고위급 핫라인에 대한 기대도 크지 않은 면이 있다. 트럼프 대통령은 그동안 관세와 관련해 SNS에 먼저 ‘폭탄 발언’을 한 뒤 후속 조치를 지시해 왔다. 외교라인에선 “실무진에서 다 협의된 것도 트럼프 대통령 결정에 따라 바뀐다”라거나 “완전한 ‘톱다운’ 방식”이라는 말이 꾸준히 나왔다.외교부 1차관을 지낸 최종건 연세대 정치외교학과 교수는 “트럼프 행정부의 본질을 봐야 한다”며 “SNS에 대통령이 한 마디 쓰면 대부분의 행정부 내 고위급도 사후에 내용을 인지하는 일이 잦았다”고 말했다. 김 총리는 이번주 내 밴스 부통령과 핫라인을 가동하고 대미 투자와 관련한 사후 대응에 나설 것으로 알려졌다.최예슬 기자 smarty@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지