만남서 비극적 이별까지… 쿠바 혁명 두 영웅 ‘엇갈린 운명’

입력:2026-01-30 00:08
[책과 길]

피델 & 체
사이먼 리드헨리 지음, 유수아 옮김
21세기북스, 480쪽, 3만9800원


쿠바 혁명의 두 주역, 피델 카스트로와 체 게바라의 불꽃 같은 삶을 복원한 ‘이중’ 평전이다. 저자는 방대한 기밀문서와 인터뷰를 통해 이들의 탄생부터 죽음까지를 드라마틱하게 재구성했다.

책은 웅변가 카스트로와 조직가 체 게바라가 멕시코시티에서 만나 불가능해 보이던 혁명을 일궈 내는 ‘빛나는 시절’을 조명한다. 하지만 승리 이후의 현실은 냉혹했다. 카스트로는 유연하고 실용주의적인 전략가였고, 체 게바라는 교조적이고 단호한 원칙주의자였다. 카스트로가 소련과 손잡고 현실 정치에 안착하며 ‘쿠바의 왕’이 된 반면, 체 게바라는 타협 없는 ‘영구 혁명’을 꿈꾸며 다시 전장으로 떠났다. 결국 체 게바라는 볼리비아에서 비참하게 생을 마감하며 비운의 몽상가로 남았다.

역사는 단기적으로 카스트로의 손을 들어준 듯 보이지만, 장기적으로는 문화적 아이콘이 된 체 게바라의 편일지도 모른다. 오늘날 저항의 상징이 된 체 게바라는 전 세계 젊은이들의 가슴속에서 여전히 숨 쉬고 있다. 전설 속에 가려진 두 인물의 인간적인 면모와 역사적 사건을 엮어낸 책은 역사 소설을 읽는 듯한 몰입감을 선사한다.

맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr

