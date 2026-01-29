“큰 지도자 잃었다” 진영 넘어 애도 물결
이해찬 전 총리 빈소 모습
반기문·김종인·정몽준 등
범야·재계 인사 조문 행렬
고(故) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 장례식 이틀 차인 28일 서울대병원 장례식장엔 조문객들의 발길이 끊이지 않았다. 여권 인사가 대부분이었던 전날과 달리 이날 빈소는 차분한 분위기 속에서 야권 및 재계 인사 방문이 이어졌다.
반기문 전 유엔(UN) 사무총장은 이날 오전 일찍 빈소를 찾았다. 반 전 사무총장은 “2004년부터 외교부 장관으로 근무할 당시 이해찬 국무총리를 모시며 많은 걸 느꼈다”며 “우리 민주주의와 행정, 정치가 많이 발전하고 있고, 경제도 앞으로 더 나아가야 하는데 큰 지도자를 잃었다”고 애도했다.
보수당에서 7선 의원을 지낸 정몽준 아산재단 이사장도 장례식장을 방문했다. 정 이사장은 13대 국회부터 시작된 이 부의장과의 인연을 언급하며 “함께 의정 생활을 하며 많은 것을 배웠다. 고인의 명복을 빈다”고 말했다.
일부 야권 인사들은 이 부의장과의 각별한 인연을 회상했다. 윤상현 국민의힘 의원은 “(이 부의장이) 고향 선배이시고, 조부와 고인 부친 간 각별한 인연으로 찾아뵙게 됐다”며 “진영은 다르더라도 정치와 국가에 대한 고인의 헌신과 봉사에 깊은 애도의 뜻을 표한다”고 말했다. 김성태 전 국민의힘 의원은 “대한민국의 민주주의를 얘기할 때 빼놓을 수 없는 큰 어른”이라며 “노동현장에서 상당히 어려울 때 많은 도움을 얻은 걸 잊지 못한다”고 이 부의장을 회고했다.
22대 국회 최다선 의원 중 한 명인 조경태 국민의힘 의원은 추모 후 “후배 정치인에 많은 울림과 귀감을 주신 점에 대해 애도하는 마음에서 왔다”며 “국민의힘도 민주주의 정신을 좀 더 깊이 좀 더 새기는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다. 조 의원은 윤석열 전 대통령과의 절연이 필요하다 재차 강조하기도 했다. 류진 한국경제인협회장, 손경식 한국경영자총연합회장, 김기문 중소기업중앙회장, 서정진 셀트리온 회장 등 재계 인사들도 연달아 방문했다.
이 부의장의 영결식은 31일 엄수된다. 화장을 마친 이 부의장은 생전 고인의 뜻에 따라 세종시 은하수공원 묘역에 안장될 예정이다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
