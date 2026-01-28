경북도의회 찬성 압도적… 대구·경북 행정통합 탄력

도의원 59명 출석에 46명 찬성표

내달 특별법 통과 위해 힘 쏟기로

경북 북부권 소외 대책은 과제로

28일 열린 경북도의회 제360회 임시회 제1차 본회의에서 ‘경상북도와 대구광역시 통합에 관한 의견 제시의 건’ 진행 중 이철우 경북도지사가 제안 설명을 하고 있다. 경북도의회 제공

한동안 공전했던 대구·경북 행정통합 논의가 탄력을 받고 있다. 통합의 최대 분수령으로 지목된 경북도의회 표결 결과 통합 찬성으로 의견이 모였다. 통합을 위한 입법 추진이 속도를 낼 전망이다.



경북도의회는 28일 임시회 본회의에서 ‘경상북도와 대구광역시 통합에 관한 의견 제시의 건’을 상정, 기명 투표를 진행했다. 표결 결과는 출석의원 59명 가운데 찬성 46명, 반대 11명, 기권 2명으로 나타났다. 이에 따라 경북도와 대구시, 지역 정치권은 통합에 필요한 특별법의 2월 국회 통과를 위해 힘을 쏟을 계획이다.



대구시와 경북도는 통합 특별법안 작업을 마무리한 상태다. 특별법안은 조만간 의원 입법으로 국회에 제출될 예정이다. 다음 달 중앙부처와의 협의와 국회 행정안전위원회 법안 심사 등을 거치게 된다. 법 제정이 완료되면 3월부터 시·도 통합 절차를 밟아 6·3 지방선거에서 통합단체장 1명을 뽑을 예정이다. 이 계획이 차질 없이 진행되면 통합 특별시는 오는 7월 출범한다.



대구시와 경북도는 2020년과 2024년 행정통합을 추진했다가 별다른 성과를 거두지 못했다. 최근 정부가 4년간 최대 20조원에 달하는 행정통합 인센티브를 발표하자 지난 20일 통합 재추진에 합의하고 관련 절차를 밟았다.



지역 정치권에선 “통합이 이뤄질 경우 인구 약 500만명 규모의 광역 지방정부가 출범하게 돼 중앙정부 정책 결정 과정과 국비 확보 경쟁에서 유리한 위치를 점할 것”이라는 관측이 나온다.



통합에 반발하는 경북 북부권 등 소외 지역 대책 마련은 과제로 남았다. 특별법안에는 북부권 등 낙후지역 발전 방안 등이 명시됐으나 “대도시 중심 재편이 불가피한 것 아니냐”는 우려를 해소하지는 못했다. 경북도는 이를 고려해 29일 북부권 신성장 프로젝트를 발표할 예정이다.



이날 경북도의회 일부 의원은 북부 지역 소외론을 강조했다. 하지만 다수 의원은 균형 발전을 전제로 한 통합 추진에 공감하며 “더 늦기 전에 선제적으로 통합에 나서야 한다”는 취지의 발언을 한 것으로 알려졌다. 통합 찬성 측에선 “지금 결단하지 않으면 대구·경북은 장기 침체에서 벗어나기 어렵다”는 목소리가 컸다.



앞서 경북도와 대구시는 행정 체계를 통합해 산업·교통·복지 정책을 광역 단위에서 추진함으로써 지역 경쟁력을 높이겠다는 구상을 제시해 왔다. 이철우 경북지사는 “대구와 경북이 현 체제를 유지하는 것은 쇠퇴의 길을 가는 것으로 실질적 해법은 통합에 있다”며 “통합의 핵심은 북부권을 포함한 경북 전역의 균형발전과 중앙정부의 특별시에 대한 과감한 권한과 재정의 이양”이라고 밝혔다.



이 지사는 또 “대구·경북 통합은 단순히 행정구역을 합치는 것이 아니라 자치권과 재정 자율성을 강화해 지방정부가 국가 발전의 핵심축으로 자리매김하는 ‘대한민국 역사의 대전환’이 될 것”이라고 강조했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한동안 공전했던 대구·경북 행정통합 논의가 탄력을 받고 있다. 통합의 최대 분수령으로 지목된 경북도의회 표결 결과 통합 찬성으로 의견이 모였다. 통합을 위한 입법 추진이 속도를 낼 전망이다.경북도의회는 28일 임시회 본회의에서 ‘경상북도와 대구광역시 통합에 관한 의견 제시의 건’을 상정, 기명 투표를 진행했다. 표결 결과는 출석의원 59명 가운데 찬성 46명, 반대 11명, 기권 2명으로 나타났다. 이에 따라 경북도와 대구시, 지역 정치권은 통합에 필요한 특별법의 2월 국회 통과를 위해 힘을 쏟을 계획이다.대구시와 경북도는 통합 특별법안 작업을 마무리한 상태다. 특별법안은 조만간 의원 입법으로 국회에 제출될 예정이다. 다음 달 중앙부처와의 협의와 국회 행정안전위원회 법안 심사 등을 거치게 된다. 법 제정이 완료되면 3월부터 시·도 통합 절차를 밟아 6·3 지방선거에서 통합단체장 1명을 뽑을 예정이다. 이 계획이 차질 없이 진행되면 통합 특별시는 오는 7월 출범한다.대구시와 경북도는 2020년과 2024년 행정통합을 추진했다가 별다른 성과를 거두지 못했다. 최근 정부가 4년간 최대 20조원에 달하는 행정통합 인센티브를 발표하자 지난 20일 통합 재추진에 합의하고 관련 절차를 밟았다.지역 정치권에선 “통합이 이뤄질 경우 인구 약 500만명 규모의 광역 지방정부가 출범하게 돼 중앙정부 정책 결정 과정과 국비 확보 경쟁에서 유리한 위치를 점할 것”이라는 관측이 나온다.통합에 반발하는 경북 북부권 등 소외 지역 대책 마련은 과제로 남았다. 특별법안에는 북부권 등 낙후지역 발전 방안 등이 명시됐으나 “대도시 중심 재편이 불가피한 것 아니냐”는 우려를 해소하지는 못했다. 경북도는 이를 고려해 29일 북부권 신성장 프로젝트를 발표할 예정이다.이날 경북도의회 일부 의원은 북부 지역 소외론을 강조했다. 하지만 다수 의원은 균형 발전을 전제로 한 통합 추진에 공감하며 “더 늦기 전에 선제적으로 통합에 나서야 한다”는 취지의 발언을 한 것으로 알려졌다. 통합 찬성 측에선 “지금 결단하지 않으면 대구·경북은 장기 침체에서 벗어나기 어렵다”는 목소리가 컸다.앞서 경북도와 대구시는 행정 체계를 통합해 산업·교통·복지 정책을 광역 단위에서 추진함으로써 지역 경쟁력을 높이겠다는 구상을 제시해 왔다. 이철우 경북지사는 “대구와 경북이 현 체제를 유지하는 것은 쇠퇴의 길을 가는 것으로 실질적 해법은 통합에 있다”며 “통합의 핵심은 북부권을 포함한 경북 전역의 균형발전과 중앙정부의 특별시에 대한 과감한 권한과 재정의 이양”이라고 밝혔다.이 지사는 또 “대구·경북 통합은 단순히 행정구역을 합치는 것이 아니라 자치권과 재정 자율성을 강화해 지방정부가 국가 발전의 핵심축으로 자리매김하는 ‘대한민국 역사의 대전환’이 될 것”이라고 강조했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지