오세훈 서울시장 “기존 정비사업지 이주비 대출 규제 완화해야”
신정동 재개발·재건축 현장 방문
기존 사업 신속 진행 더 효과적
오세훈 서울시장이 28일 양천구 신정동 재개발·재건축 현장을 찾아 “정비사업 구역에 대한 이주비 대출 규제를 완화해 사업 속도를 높이면 공급 문제가 해결될 것”이라고 말했다. 이어 “유휴 부지를 새로 물색해 3만~5만 세대를 공급하겠다고 발표해도 실제 공급까지 10년 걸린다”고 지적했다. 시간이 오래 걸리는 정부의 공급 대책보다 기존 정비사업을 서둘러 진행하는 게 실효성이 있다는 것이다.
오 시장은 신정4구역과 신정동 1152번지 일대를 둘러본 뒤 “정부가 곧 내놓을 공급 대책 물량 중 이재명정부 임기 내 완공될 수 있는 물량은 사실상 없다”며 이같이 말했다.
서울시는 올해 이주 예정인 정비사업 구역 43곳을 조사한 결과 39곳(3만1000세대)이 대출 규제로 이주비 조달에 차질을 빚고 있다고 전날 밝혔다. 지난해 정부의 6·27, 10·15 대책으로 발생한 ‘1주택자 담보인정비율(LTV) 40%’ ‘다주택자 LTV 0%’ ‘대출 한도 6억원’ 규제 탓에 사업 지연이 우려된다는 것이다. 이주가 이뤄져야 기존 주택을 허물고 착공할 수 있기 때문이다.
재건축 조합원들도 오 시장과 면담에서 대출 규제에 대한 우려를 쏟아냈다. 신동일 신정4구역 조합장은 “조합원들이 오는 4월 시작될 이주를 위해 6% 고금리 대출을 받아야 하는 상황이다. 이자 부담 탓에 이주가 늦어질 위기에 놓여있다”고 설명했다. 오 시장은 “이주비 LTV 70% 상향 등 규제 조정을 정부에 간곡히 요청하고 있다”며 “대통령이나 총리의 결단이 필요하다”고 강조했다.
시는 두 사업지를 대상으로 시 차원의 맞춤형 지원책을 제공할 방침이다. 신정4구역 조합이 착공 전 진행해야 할 이주·해체·총회 관련 업무를 특별 지원한다. 이를 통해 조기 착공을 유도한다. 신정동 1152번지에 대해선 사업성 보정계수를 적용해 일반분양 물량을 40세대 늘린다. 이렇게 되면 조합원 분담금이 줄어든다. 시는 또 여러 심의를 통합 진행해 인허가 속도를 높여 사업 추진 동력을 높인다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사