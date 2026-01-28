“영부인이 영리 추구·치장 급급”… 김건희 실형
1심, 1년8개월형… 尹부부 동반 실형
통일교 샤넬백·목걸이 유죄 판단
도이치·명태균 여론조사는 무죄
15년형 구형 특검 “수긍 어렵다”
김건희 여사가 통일교에서 현안 청탁과 함께 금품을 수수한 혐의로 28일 1심 재판에서 징역 1년8개월형을 선고받았다. 이로써 윤석열 전 대통령 부부는 헌정사상 처음으로 나란히 실형을 선고받은 전직 대통령 부부가 됐다. 다만 김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 기소한 도이치모터스 주가조작과 명태균 여론조사 무상수수 등 혐의는 무죄 판단이 내려졌다.
서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성)는 이날 자본시장법·정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속 기소된 김 여사에게 징역 1년8개월과 추징금 1281만5000원을 선고했다. 김 여사의 3개 재판 중 가장 먼저 나온 결론이다.
특검이 제기한 공소사실 중 유죄 판단은 특가법상 알선수재(통일교 금품수수) 혐의 일부에 국한됐다. 김 여사가 건진법사 전성배씨를 통해 통일교 측에서 6220만원 상당의 그라프 다이아몬드 목걸이와 1271만원짜리 샤넬 가방, 천수삼 농축차를 수수한 혐의다. 그마저도 김 여사가 수수 사실을 인정한 샤넬 가방 2개 중 802만원짜리 가방에 대해서는 대가성이 없어 무죄 판단이 나왔다.
도이치모터스 주가조작에 가담해 8억1000만원 상당의 부당이득을 취한 혐의, 정치 브로커 명태균씨에게서 무상으로 여론조사를 받은 혐의는 증거 부족으로 무죄가 선고됐다. 이에 따라 형량은 특검의 구형량인 징역 15년에 현저히 미치지 못하는 1년8개월에 그쳤다. 특검은 지난해 8월 김 여사를 재판에 넘겼다.
재판장인 우인성 부장판사는 통일교 금품수수에 관해 유죄를 선고하면서 “영부인은 대통령과 함께 나라를 대표하는 상징적 존재”라며 “피고인은 청탁과 결부돼 공여된 고가의 사치품을 뿌리치지 못하고 수수한 다음에 이를 가지고 자신을 치장하는 데 급급했다”고 김 여사를 질타했다. 우 부장판사는 ‘형무등급(刑無等級)’이라는 고사도 인용했는데, 형벌에는 신분이나 계급 같은 등급 차별이 없어야 한다는 뜻이다.
김 여사는 우 부장판사가 판결문을 읽는 내내 고개를 숙인 채 말없이 선고를 들었다.
선고 직후 특검은 공지를 통해 “무죄 부분에 대한 법원의 판단 등은 법리적으로는 물론 상식적으로 납득하기 어려운 논리로서 도저히 수긍하기 어렵다”며 항소 방침을 밝혔다.
변호인단은 김 여사가 선고 이후 접견에서 ‘재판부의 엄중한 지적을 겸허히 받아들이며, 그 무게를 가볍게 여기지 않겠습니다. 다시 한번 저로 인해 심려를 끼쳐드린 점에 대해 송구하게 생각합니다’라고 밝혔다고 전했다.
더불어민주당은 법원 판결에 유감을 표했다. 박수현 수석대변인은 서면 브리핑을 통해 “내란으로 민주주의를 흔들고, 사익으로 국정을 망친 죗값에는 턱없이 부족하다”며 “드러난 사실과도, 국민과도, 법 상식과도 동떨어진 판결”이라고 밝혔다.
정현수 성윤수 윤준식 기자 jukebox@kmib.co.kr
