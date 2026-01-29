미장서 국장으로… 코스피, ‘ETF 부동의 1위’ S&P500 제쳤다
코덱스 200, ETF 순자산 1위 탈환
수익률서 희비… 22.79% vs 1.09%
정부, 단일종목 2배 레버리지 검토
코스피의 강한 상승세가 상장지수펀드(ETF) 지형도를 바꿔놓고 있다. 코스피200 추종 ETF가 오랜 기간 국내 순자산 1위 ETF 자리를 지켜온 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 추종 ETF를 제치고 1위에 올랐다. 코스피가 올해 들어서도 20% 이상 상승한 영향이 적지 않다. 여기에 은행 예금 고객을 중심으로 코스피200 추종 ETF로 자금을 이동시키는 ‘머니무브’ 현상이 가속화하면서 전체 ETF 덩치가 더욱 커졌다는 분석이다.
28일 코스콤에 따르면 ‘KODEX(코덱스) 200’은 전날 기준 순자산 14조3937억원으로 전체 ETF 시장에서 순자산 1위를 차지했다. 이 ETF 순자산은 올해만 2조6969억원 증가하면서 종전 1위인 TIGER(타이거) 미국S&P500(14조1663억원)의 순자산을 근소하게 제쳤다. 지난해 말 KODEX200의 순자산은 11조6967억원으로 TIGER 미국S&P500(12조7409억원)보다 1조원 넘게 뒤처져있었다.
올해 수익률 차이가 두 상품의 순위를 바꿨다. KODEX 200이 연초 이후 22.79%의 수익률을 기록할 동안 TIGER 미국S&P500은 1.09% 오르는 데 그쳤다.
그동안 미국 주식 투자 상품으로 편중돼 있었던 ETF 순자산 상위권 순위에도 변화가 생겼다. 순자산 증가 상위 5위 ETF중 미국에 투자하는 상품은 TIGER 미국S&P500가 유일했다. 나머지는 모두 국내 주식에 투자하는 ETF로 구성됐다. 국내 투자자들이 최근 코스피가 높은 수익률을 기록하자 국내 증시에 신규 자금을 집행하고 있다는 분석이 나온다.
앞으로도 ETF 순자산 경쟁은 치열해질 것으로 예상된다. 정부가 단일 종목을 배로 추종하는 ‘레버리지 ETF’ 출시를 허용하겠다고 밝히면서다. 이억원 금융위원장은 이날 오전 정부서울청사에서 열린 출입기자단 월례간담회에서 “우량 단일종목의 수익률을 배로 추종하는 레버리지 ETF가 출시되도록 규제를 완화하겠다”고 밝혔다. 앞으로 삼성전자나 SK하이닉스 등 코스피 우량주의 등락률을 배로 추종하는 레버리지와 인버스 ETF 출시가 가능해진다.
이번 조치는 다양한 레버리지·인버스 상품에 투자하기 위해 해외 증시로 떠난 국내 투자자를 복귀시키기 위한 방안 중 하나다. 홍콩 증시에는 이미 삼성전자와 SK하이닉스 레버리지 ETF가 상장돼 있다. 해당 ETF 종목은 국내 투자자들 사이에서 인기가 높다. 뉴욕 증시에서 미국 대표 지수 등락률을 2~3배로 추종하는 ETF는 국내 투자자들에게 일반적인 투자 수단으로 자리 잡은 지 오래다. 그만큼 국내 투자자의 달러 수요를 높여 원·달러 환율 안정에 악영향을 줬던 요인이기도 하다.
이 위원장은 “해외에서는 출시되는데 국내는 출시가 안 되는 비대칭 규제 문제로 다양한 ETF 투자 수요가 충족되지 않는 문제가 있었다”며 “규제를 신속히 개선해 국내 자본시장 매력도를 높일 것”이라고 말했다. 다만 투자자 보호를 위해서 3배짜리 상품은 허용하지 않기로 했다. 미국도 2020년 이후에는 3배짜리 상품이 없고, 현존하는 상품은 2020년 이전에 만들어진 것이라는 게 금융위의 설명이다.
각종 요인은 국제 무대에서 한국 증시 위상도 끌어올리고 있다. 코스피·코스닥 합산 한국 증시 시가총액이 독일 증시 시총을 추월했다. 이날 블룸버그 통신은 한국 증시 시총이 3조2500억달러(약 4630조원)로 집계돼 독일 증시 시총(3조2200억달러)을 웃돌았다고 밝혔다. 이에 한국 증시는 시총 기준으로 대만에 이어 세계 10위에 올라섰다.
블룸버그통신은 여전히 독일 증시에 비해서 한국 증시가 저평가라는 점도 동시에 짚었다. 코스피 지수 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 10.6배인데, 이는 독일 DAX 지수(16.5배)보다 여전히 낮은 수준이다. PER은 주가가 1년 순이익의 몇 배에 거래되는지 보여주는 지표다. 높으면 높을수록 비싸게 거래되고 있다는 뜻이다. 투자회사 임팩트풀 파트너스의 키스 보르톨루치는 “독일은 자동차와 화학산업의 장기적 침체로 실적이 압박받고 있지만 한국은 재무장과 AI 인프라 확대에 힘입은 슈퍼사이클을 누리고 있다”고 평가했다.
이광수 박성영 기자 gs@kmib.co.kr
