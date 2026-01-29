야권 추진 ‘통일교 특검’ 힘 받나
국힘 “윤영호 진술 신빙성 무게 실려
전재수 의원 수사 속도 붙을 가능성”
김건희 여사와 권성동 국민의힘 의원의 통일교 금품수수 의혹이 28일 1심 재판에서 각각 유죄로 인정되면서 ‘통일교 특검’ 추진 목소리도 힘을 받을 것으로 관측된다. 이들에게 통일교 현안 청탁과 함께 금품을 제공한 혐의를 받는 윤영호 전 통일교 세계본부장도 실형이 선고된 만큼 통일교 측의 광범위한 정치권 로비 정황에 관한 확인이 필요하다는 지적에 힘이 실리고 있다.
법조인 출신 국민의힘 의원은 28일 통화에서 “윤 전 본부장 진술의 신빙성에 힘이 실리게 됐다”며 “그가 돈을 줬다고 진술한 전재수 더불어민주당 의원 등에 대한 수사도 힘을 받을 수밖에 없다”고 말했다. 야권은 이번 선고로 김건희 특검(특별검사 민중기)의 야권 인사 편파수사 의혹이 한층 분명해졌다는 입장이다.
김건희 특검은 지난해 8월 윤 전 본부장으로부터 전 의원 등 민주당 인사들에게 금품을 줬다는 진술을 확보하고도 석 달이 지나서야 내사사건 번호를 부여했다. 또 다른 국민의힘 의원은 “같은 사람으로부터 같은 시기에 ‘돈을 줬다’는 똑같은 진술을 확보하고도 누구는 유죄를 받고, 누구는 지금까지 수사도 제대로 안 된 상태라면 할 말이 있겠느냐”며 “통일교 특검 추진의 명분이 한층 커졌다”고 했다.
국민의힘은 여권 주도로 발족한 특검의 부실 수사도 부각했다. 김 여사의 경우 통일교 의혹 외 도이치모터스 주가조작 사건, 정치 브로커 명태균씨의 무상 여론조사 제공 의혹에 대해 줄줄이 무죄가 선고됐다. 법조인 출신 당 관계자는 “민중기 특검은 정권 입맛에 맞춰 정치적으로 요란히 떠들기만 했지 수사와 공소유지 모두 낙제점”이라며 “야권이 추진 중인 통일교 특검 도입이 필요한 이유”라고 말했다.
국민의힘과 개혁신당은 통일교의 정치권 로비 의혹과 민주당의 공천헌금 의혹을 규명하기 위한 쌍특검법 도입 공조를 강화할 방침이다. 이성권 국민의힘 의원은 “120일 김건희 특검은 용두사미에 그쳤다”며 “이재명 정권은 자신들의 민낯을 드러낼 쌍특검 요구는 철저히 무시한 채 또다시 150일간의 ‘특검쇼’를 이어가겠다고 한다”고 비판했다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사