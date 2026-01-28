中 열흘 새 두 차례 반부패 회의 ‘기강 잡기’
중국 군부 2인자 장유샤 중앙군사위 부주석이 낙마한 가운데 중국이 반부패 관련 회의를 열흘 새 두 차례 열어 내부 기강 잡기에 나섰다.
28일 중국 관영 신화통신 등에 따르면 국무원은 전날 딩쉐샹 중국공산당 중앙정치국 상무위원 겸 국무원 부총리 주재로 ‘제4차 염정(청렴정치)공작회의’를 열고 청렴·정직한 정부 건설과 부패 척결을 강조했다.
리창 국무원 총리는 이 자리에서 “현재 반부패 투쟁의 형세가 여전히 엄중하고 복잡하다”면서 “부패가 발생하는 토양과 조건을 제거하는 임무가 여전히 어렵고 막중하다”고 지적했다. 이어 “종엄치당(從嚴治黨·엄정한 당 관리)으로 ‘제15차 5개년 계획’(2026∼2030년) 목표 실현을 보장해야 한다는 요구를 받아들여야 한다”고 강조했다.
염정공작회의는 국무원이 반부패·청렴 문제를 다루는 연례 공식 회의다. 시진핑 국가주석 집권 3기 들어 2023년 3월, 2024년 2월 각각 1·2차 회의가 열렸고 지난해에는 개최되지 않았다. 올해는 지난 17일 3차 회의를 개최한 지 열흘 만에 4차 회의를 열었다. 지난 24일 장유샤가 부패 혐의 등으로 낙마한 만큼 내부 동요를 차단하고 기강을 잡으려는 의도로 풀이된다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
