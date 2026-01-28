방사포 쏜 뒤 ‘핵 다음 단계 구상’ 예고한 김정은… 핵미사일 전면 배치하나
딸 주애와 방사포 시험사격 참관
내달 예상 北 노동당 9차 당대회서
‘공격적 핵무기 과업’ 제시 가능성
김정은 북한 국무위원장이 다음 달로 예상되는 9차 당대회에서 핵전쟁 억제와 관련한 ‘다음 단계의 구상’을 예고했다. 지난해부터 핵무기를 늘리고 실전배치하겠다는 계획을 밝혀온 만큼 당대회에서 이를 위한 추가 과제를 제시할 것이란 분석이 나온다.
북한 노동신문은 김 위원장이 전날 미사일총국이 진행한 갱신형 대구경 방사포 무기체계의 효력검증을 위한 시험사격을 참관했다고 28일 보도했다. 김 위원장은 이 자리에서 “제시된 과업은 우리 과학자, 기술자들에 의해 훌륭히 수행됐다”며 만족감을 드러냈다.
김 위원장은 또 “우리가 진행하는 해당 활동의 목적은 다른 데 있는 것이 아니라 분명히 핵전쟁 억제력을 더욱 고도화해나가자는 데 있다”며 “9차 당대회는 나라의 핵전쟁 억제력을 가일층 강화하기 위한 다음 단계의 구상을 천명하게 될 것”이라고 예고했다.
김 위원장이 언급한 ‘핵전쟁 억제 관련 다음 단계’는 당대회에서 제시할 새로운 5개년 계획으로 해석된다. 특히 김 위원장이 기존과 달리 ‘공격력’이라는 단어를 사용한 점이 눈에 띈다는 평가다. 과거에는 방어적 성격의 핵무기에 집중했다면 공격적 성격의 핵무기 관련 과업을 제시할 가능성도 제기된다. 김보미 국가안보전략연구원 북한연구실장은 “예전에는 공격 능력이라는 표현이 전면에 배치가 돼서 나오지 않았다”며 “공격력 강화가 억제력 강화로 이어진다는 논리로 가는 것 같다”고 설명했다.
구체적으로는 핵무기 수량을 늘리고 실전에 배치하는 계획이 예상된다. 김 위원장은 지난해 북한 정권수립기념일인 9·9절 연설이나 국방과학원 장갑방어무기연구소 방문 시 핵무기의 수량 증가와 실전배치 구상 등을 드러냈다. 오경섭 통일연구원 선임연구위원은 “9차 당대회에선 핵무기를 어떻게 실전배치할지 새롭게 제시할 것”이라며 “대륙간탄도미사일(ICBM) 재진입 기술이나 다탄두 기술 확보 등 공격 능력을 갖추기 위한 군사적 노력을 해나갈 것”이라고 예상했다. 핵무기를 육·해·공에 분산배치하는 방안 등도 거론된다.
북한의 이 같은 흐름은 미국에 공세적으로 대응하겠다는 의지를 분명히 한 것이라는 분석이다. 오 선임연구위원은 “미국이 군사적 행동을 한다면 자신들은 핵 능력을 갖추고 있기 때문에 군사적으로 대응하겠다는 메시지를 던진 것”이라고 해석했다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “외부 상황에 일희일비하지 않고 ‘강대강 마이웨이’ 기조로 가겠다는 것”이라고 말했다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사