‘대장동 닮은꼴’ 위례 개발 특혜… 유동규·남욱 등 전원 1심 무죄
검찰이 범죄수익 대상 잘못 설정
“배당이익만으론 혐의 인정 안돼”
대장동 개발 비리 사건의 ‘닮은꼴’로 불린 위례신도시 개발 특혜 사건 1심에서 법원이 피고인 전원에게 무죄를 선고했다. 검찰이 2022년 9월 26일 이들을 재판에 넘긴 지 3년4개월 만이다. 재판부는 검찰이 공소사실에 범죄수익 대상을 잘못 설정했다고 지적했다.
서울중앙지법 형사1단독(부장판사 이춘근)은 28일 부패방지권익위법 위반 혐의로 기소된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 남욱 변호사, 정영학 회계사에게 무죄를 선고했다. 위례자산관리 대주주로 사업에 참여한 정재창씨, 특수목적법인(SPC) 푸른위례프로젝트 대표 주지형씨도 무죄를 선고받았다.
재판부는 “이들이 내부 비밀을 이용해 상당한 재산상 이익을 얻은 것은 인정된다”면서도 “그로 인해 얻은 직접적인 이익은 ‘사업권’일 뿐, 수년 뒤 발생한 ‘배당이익’이 아니다”고 밝혔다. 이어 “검찰이 공소 사실에 ‘사업자 지위 취득’을 재산상 이익으로 적시하지 않았기 때문에 배당이익만으로는 혐의가 인정되지 않는다”고 했다.
위례신도시 개발 특혜 사건은 2013년 이재명 대통령이 성남시장이던 당시 불거졌다. 신도시 아파트 개발 사업을 추진하는 과정에서 유 전 본부장 등이 개발사업에 관한 공사 내부 비밀을 남 변호사 등 민간업자들에게 공유하고 이들을 개발 사업자로 선정되도록 해 수익을 몰아줬다는 의혹이다.
검찰은 이들이 성남도개공의 내부 비밀을 이용해 약 42억3000만원의 배당 이익을 챙겼다고 보고 재판에 넘겼다. 시행이익이 나자 호반건설이 169억원을 가져가게 한 혐의도 있다. 민간업자들이 취득한 부당이득은 총 211억3000만원으로 산정됐다.
검찰은 이 대통령에 대해서도 2013년 11월 위례신도시 사업 등의 추진 경과를 보고받고 승인한 혐의 등으로 2023년 3월 재판에 넘겼지만, 대통령 불소추 특권에 따라 재판은 중지된 상태다.
