‘두쫀쿠’ 유행도 끝나나… 대형 프랜차이즈 판매 가세
투썸·스타벅스·이디야 등 출시
“희소성 사라져 인기 식을 것”
소상공인이 주도해 온 ‘두쫀쿠(두바이쫀득쿠키·사진)’ 유행에 외식 대형 프랜차이즈 업체들이 가세하고 있다. 카다이프와 피스타치오 등 주요 재료로 독창적인 새 메뉴를 만든 것이지만, ‘프랜차이즈가 발 담궜으니 유행은 끝’이라는 시선도 존재한다.
28일 유통업계에 따르면 대형 프랜차이즈 업체들은 ‘두쫀쿠’에서 영감을 얻은 것으로 보이는 제품들을 연이어 출시하고 있다. 투썸플레이스는 두바이 스타일 초콜릿을 스초생(스트로베리 초콜릿 생크림 케이크)에 접목한 두초생 미니를 공개하고 사전예약을 진행했다. 오픈 5분 만에 초기 물량을 모두 소진하며 완판됐다.
스타벅스코리아는 오는 30일 두바이 쫀득롤 판매를 시작한다. 두바이쫀득롤은 엄밀히 말하면 두쫀쿠와는 다르다. 하지만 카다이프와 피스타치오 페이스트를 마시멜로우에 말아 쫀득쫀득한 식감을 살려 두쫀쿠 수요를 흡수할 수 있을 것으로 보인다.
스타벅스는 두바이 쫀득롤을 리저브 광화문, 스타필드코엑스몰R, 용산역써밋R, 센터필드R, 성수역, 홍대동교 등 총 6곳에서 판매한다.
이디야커피도 두쫀쿠 세트메뉴를 쿠팡이츠를 통해 단독 선론칭했다. 단품 판매는 불가능하고 커피를 비롯한 음료와 함께 주문해야 한다. 디저트 브랜드 요아정은 지난 19일 자체 개발한 레시피로 완성한 빠삭 두바이 쫀득 쿠키 전국 매장에서 선보였다.
두쫀쿠 유행은 지난해 9월 본격적으로 시작했다. 프랜차이즈 업계로서는 유행에 뒷북 참여하는 셈이다. 여기에는 여러가지 이유가 있다. 카다이프와 피스타치오 등 주요 재료의 수급이 어려웠다. 또 유행 변화가 빠른 업계 특성상 본격적으로 메뉴화하기에는 부담이 따랐던 것도 이유다.
프랜차이즈 업체의 유행 참여가 늦어진 건 소상공인 영역 침해 논란과도 무관치 않다. 두쫀쿠는 경기도 김포시에 본점을 둔 디저트 전문점 몬트쿠키에서 시작해 소상공인들의 생존을 위한 아이템으로 진화해 나갔다. 디저트 가게 뿐 아니라 음식점과 이불집에서조차 불황을 극복하기 위한 ‘미끼 상품’으로 활용했다. 이들이 재료 수급에 어려움을 겪는 상황에서 프랜차이즈 업계가 대규모로 제품을 판매하는 건 부담스러웠을 것으로 보인다.
일단 프랜차이즈 업체가 유행에 발을 담근 이상 두쫀쿠의 인기가 곧 식을 거라는 시선도 존재한다. 서용구 숙명여대 경영학부 교수는 “두쫀쿠 인기의 비결은 독특한 식감 이전에 희소성”이라며 “프랜차이즈 업체가 제품을 내놓기 시작하면 그 희소성이 사라지고 유행이 짧아질 수밖에 없다”고 말했다.
실제로 식을 줄 모르던 두쫀쿠 인기는 한 풀 꺾인 모습이다. 카다이프와 피스타치오 등 두쫀쿠 주요 재료를 공급하는 한 관계자는 “봉지(50g)당 4000~5000원 하는 카다이프를 여전히 월간 수십만개씩 거래하고 있다”면서도 “1월 말 들어 수요는 다소 줄었다”고 말했다. 다만 “최근 기업 등에서 오는 문의는 늘었는데, 여러가지 형태로 새 상품이 개발되면서 카다이프와 피스타치오 판매는 계속 늘 것 같다”고 내다봤다.
대왕카스테라, 탕후루 유행처럼 두쫀쿠만으로 특화된 가맹 사업 참여에도 신중해야 한다는 지적이 나온다. 이성훈 세종대 경영전문대학원 교수는 “앞선 사례를 보면 유행이 끝난 후 뒤늦게 참여한 사업자들은 어려움을 겪을 수밖에 없다”며 “두쫀쿠를 주메뉴로 한 가맹본부가 등장하면 주의해야 한다”고 지적했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
