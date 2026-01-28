“지면 다 잃어” 트럼프의 호소… ‘이민단속’ 업적 아닌 악재되나
11월 중간선거 앞두고 아이오와 연설
트럼프 “프레티 사망 매우 슬픈 상황”
안보부 “피해자 무기 휘두른 흔적 없어”
도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 아이오와주를 찾아 지난 1년간 성과를 과시하며 11월 중간선거에서의 승리를 역설했다. 미네소타주 총격 사망 사건에 대한 정직한 수사를 강조하고 이 지역에서 이민 단속의 긴장을 조금 낮추겠다고도 했다. 하지만 국토안보부 초기 보고서에 그간 트럼프 행정부 인사들의 말과 달리 피해자가 총기로 단속 요원들을 위협한 증거가 없는 것으로 나타나 책임자 처벌에 대한 목소리가 커질 것으로 보인다.
트럼프 대통령은 이날 아이오와주 디모인 교외에서 열린 연설에서 “중간선거에서 패배하면 우리가 논의 중인 수많은 것을 잃게 될 것”이라며 “꼭 나가서 투표해야 한다. 중간선거는 매우 중요하다”고 말했다. 아이오와주는 트럼프가 지난 대선 당시 민주당 카멀라 해리스 후보에게 13% 포인트 차로 압승한 지역이다. 그러면서 재집권 후 경제적 성과를 나열했다. 트럼프는 그동안 감세 정책과 주식시장 활황, 팁 면세 등을 거론하며 “내가 좋아하지 않는 사람들을 포함해 많은 사람을 부자로 만들었다”고 주장했다. 또 연방대법원이 상호관세 판결을 앞둔 점을 언급하며 “소송에서 이기기를 바란다”며 “중국 쪽에 기운 사람들, 말 그대로 중국 편에 선 사람들이 그것(관세)을 막으려고 하지만 우리는 어떻게든 해낼 것”이라고 했다.
그는 민주당이 제기하는 ‘생활비 부담(affordability)’에 대해선 “처음으로 그 얘기를 들은 게 불과 몇 달 전이었다”면서 “요즘은 그 얘기를 거의 듣지 못한다. 가격이 너무 많이 떨어지고 있기 때문”이라고 말했다.
미네소타주 미니애폴리스에서 잇따라 총격 사망자가 발생했음에도 이민 단속을 주요 성과로 거론했다. 그는 “우리는 미국 역사상 가장 대규모의 외국인 범죄자 추방 작전을 실시했다”며 “(이민 단속으로) 수천명의 잔혹하고 악랄하고 끔찍한 범죄자들을 제거했다”고 자평했다. 다만 연설 전 지난 24일 총격에 희생된 알렉스 제프리 프레티에 대한 질의엔 “매우 슬픈 상황”이라며 “매우 명예롭고 정직한 수사가 이뤄지길 바란다. 직접 확인하겠다”고 했다.
트럼프가 사건 발생 직후 강경한 자세를 누그러뜨리긴 했지만 프레티 사망을 둘러싼 후폭풍은 계속될 가능성이 크다. 뉴욕타임스 등 미국 언론은 세관국경보호국(CBP)의 초기 감사 보고서를 인용해 프레티가 두 명의 요원에게 총격을 받았으나 그 과정에서 무기를 휘두른 흔적은 없다고 이날 보도했다. 크리스티 놈 국토안보부 장관이 피해자가 갖고 있던 권총 이미지를 띄우고 해당 사건을 ‘국내 테러’로 규정한 것과 상반된다. 이민 규제 정책을 설계한 스티븐 밀러 백악관 부비서실장도 프레티를 “연방 요원들을 죽이려 한 암살자”로 칭했다.
현장 영상을 통해 당시 상황이 재구성되고 역풍이 거세지자 고위 관계자들 간에 책임을 떠넘기는 듯한 모습도 나오고 있다. 미국 온라인매체 악시오스는 이날 ‘트럼프 팀, 암살 기도 주장 놓고 책임 공방’이란 제목의 기사에서 백악관과 국토안보부, CBP 등 기관이 서로 책임을 떠넘기기 위한 공방을 벌이고 있다고 전했다. 향후 중간선거 캠페인에서 이민 단속 과정이 쟁점이 될 가능성도 다분하다. AP통신은 트럼프 행정부 2기 출범 이후 이민자 단속 과정에서 최소 6명이 사망했다고 전했다. 이날도 애리조나주에서 국경순찰대(USBP) 총격으로 한 미국인 남성이 중상을 입었다.
워싱턴=임성수 특파원, 이가현 기자 joylss@kmib.co.kr
