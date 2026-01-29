올해 LPGA ‘김세영·김아림·최혜진’ 빛날까
美 매체, 주목할 선수 톱15 선정
김세영(33)과 김아림(30·메디힐), 최혜진(26·롯데)이 미국여자프로골프(LPGA)투어 2026시즌 주목할 선수 15명에 선정됐다.
미국 골프 전문 매체 골프다이제스트는 28일(한국시간) 올해 LPGA투어 시즌 개막을 앞두고 주목할 선수 15명을 발표했다.
이 매체는 김세영에 대해 “지난해 한 차례 우승을 포함해 ‘톱10’을 10번 기록했다”며 “파5홀 성적이 4.55타로 투어 상위권에 올랐다”고 소개했다. 김세영은 지난해 10월 BMW 레이디스 챔피언십에서 투어 13승째를 거뒀다. 2020년 11월 이후 5년 만에 맛본 우승으로 기량이 녹슬지 않았음을 입증했다. 김세영은 베트남 하노이에서 1월 한 달간 동계 전지훈련을 마친 뒤 2월에 태국으로 건너가 혼다 타일랜드 LPGA로 2026시즌을 시작할 예정이다.
2025시즌 개막전으로 열린 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트 우승자 김아림에 대해 골프다이제스트는 “이후 우승은 없었지만 9차례 ‘톱10’ 입상을 기록했다. 메이저 대회인 AIG 여자오픈 공동 4위로 선전했다”며 2026시즌 활약을 기대했다.
최혜진에 대해서는 “지난해 ‘톱10’에 9차례 들었는데 이는 우승 없는 선수로는 최다였다”며 “올해 투어 첫 승을 달성할 가능성이 있다”고 전망했다. 최혜진은 우승이 없는 선수 중 커리어 상금 순위 1위를 달릴 정도로 안정된 기량이 강점이다.
골프다이제스트는 한국 선수 3명과 함께 지노 티띠꾼(태국), 넬리 코다(미국), 로티 워드(잉글랜드), 야나 윌슨(미국), 이와이 지지로 등록명을 바꾼 이와이 지사토, 이와이 아키에, 야마시타 미유, 사이고 마오(이상 일본), 이민지(호주), 린디 덩컨(미국), 찰리 헐(잉글랜드), 가비 로페스(멕시코)를 2026시즌 주목할 선수 15명으로 선정했다.
이 가운데 워드는 로즈 장(미국)과 함께 타이거 우즈(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드)가 주도적으로 만든 스크린골프 리그 여자부 경기(WTGL) 출전을 28일 확정했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
