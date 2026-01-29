놀라운 ‘철동 매직’… LGD 살렸다

4년만에 흑자… 정철동 사장

OLED 승부수, 5170억 영업이익

中 공세 맞서 2023년말 구원등판

뼛속까지 엔지니어… 위기서 진가



“바쁘게 일하지 마시라.” 지난해 말 LG디스플레이의 연간 실적이 4년 만에 흑자로 돌아설 것이라는 전망이 나오던 무렵에 정철동(사진) LG디스플레이 사장이 임직원들에게 던진 주문이다. 마감에 쫓기듯 정신 없이 일하기보다는 무엇이 본질인지, 미래를 위해 중요한 것이 무엇인지 생각하며 업무를 해 달라는 의미였다.



부진의 터널을 지나던 LG디스플레이가 2021년 이후 4년 만에 흑자 전환에 성공한 배경 중에는 이런 정 사장의 ‘본원적 경쟁력’ 중시 철학이 자리한다는 평가가 나온다. LG디스플레이는 지난해 매출 25조8101억원, 영업이익 5170억원의 성적을 기록했다고 28일 공시했다. 2024년 5606억원의 영업적자를 낸 것을 감안하면 1년 새 약 1조원의 실적 개선을 이룬 것이다.





정 사장은 2023년 12월 중국발 저가 공세에 휘청이던 LG디스플레이의 구원투수로 투입됐다. 정 사장의 귀환 소식에 직원들 사이에선 반전에 대한 기대감이 돌았다고 한다. 그가 2019년 지휘봉을 잡은 LG이노텍이 2022년 역대급 실적을 올리는 등 탁월한 성과를 올려왔기 때문이다. 당시 사내에선 “철동 매직”이라는 말이 회자됐다고 한다.



정 사장은 부임 직후 액정표시장치(LCD) 사업 축소, 유기발광다이오드(OLED) 기술 고도화라는 처방전을 내놨다. 중국과의 경쟁에서 이기려면 기술 진입 장벽이 높은 OLED 기술을 한층 더 발전시켜야 한다는 판단이었다.



문제는 가격이었다. OLED TV 패널은 같은 크기의 LCD 패널보다 제조공정이 복잡하고, 완제품을 만들기 어렵다. ‘가격 경쟁력을 갖춘 OLED’는 쉽지 않은 길이었다. 하지만 정 사장은 완전한 검정색을 구현하고, 응답 속도가 빠른 OLED 강점은 살리되 불필요한 요소는 걷어내 가격을 낮춘 OLED를 개발하는 게 가능하다고 봤다.



그는 “기술로 살아남는 기업을 만들 것”이라며 구성원들에게 신발끈을 더 조여맬 것을 당부했다. 이런 과정을 거쳐 탄생한 게 올해 초 미국 라스베이거스 ‘CES 2026’에서 선보인 OLED TV 패널 SE(스페셜에디션)다. 중국산 프리미엄 LCD TV 패널과 비교해도 가격 경쟁력이 있는 제품을 내놓은 것이다.



엔지니어 출신 사장 면모가 위기 상황에서 빛을 발했다는 말도 나온다. 정 사장은 1984년 LG반도체에 입사한 이후 줄곧 생산기술 관련 업무를 담당했다. 대만 TSMC에서 일한 경력도 있다. 그는 회사 재무 환경이 어려울 때 연구개발(R&D) 비용을 줄여 단기적인 수치 개선을 도모하는 대신 정면돌파를 택했다. 정 사장은 “위기를 탈피할 유일한 방법은 1등 기술”이라며 R&D에 투입되는 돈을 아끼지 않았다고 한다. 적자에 머물던 2024년 한 해에만 2조원가량을 R&D 비용으로 썼다.



그는 회의가 있을 때만 본사인 서울 여의도 LG트윈타워로 출근하고, 나머지 날은 통상 경기도 파주 LG디스플레이 산업단지나 서울 강서구 LG디스플레이 R&D센터에서 업무를 본다.



정 사장은 AI 전환(AX) 가속화를 통해 중국이라는 거대한 파도를 헤쳐나가겠단 구상이다. 그는 CES에서 “(중국 업체들이) OLED를 따라잡기 위해 LCD 화질과 원가 방면에서 큰 노력을 한다는 게 느껴졌다”며 경계심을 드러냈다. LG디스플레이는 전 사업 영역에 AI를 도입해 개발 혁신과 원가·수익성 개선을 이뤄가겠다는 계획이다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



