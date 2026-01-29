美 ‘지미 키멜쇼’ 신라면 먹방 성사
농심 협찬… “K푸드 성과”
농심은 미국 ABC방송사 인기 토크쇼 ‘지미 키멜 라이브’에 신라면이 소개됐다고 28일 밝혔다.
지미 키멜 라이브는 지난 26일 방송한 콩트(단막극)에서 인기 출연진 기예르모 로드리게즈가 신라면을 먹는 모습의 협찬 방송(사진)을 진행했다. 지치고 무기력한 모습으로 등장한 그에게 의료진이 나타나 “당신은 신라면이 필요하다”고 말한다. 의료진이 즉석에서 라면 기계로 신라면을 끓여 먹이자 로드리게즈가 금세 활력을 되찾는 것이 줄거리다.
농심은 미국 현지 마케팅에 공을 들여왔다. 케이팝 데몬 헌터스와 협업해 뉴욕 타임스퀘어에서 진행한 옥외광고와 오프라인 캠페인, 디지털 광고 등을 진행해 왔다. 신라면에 대한 이번 방송도 현지 마케팅의 성과라고 농심은 설명했다.
농심 관계자는 “미국 메이저 방송 프로그램에 신라면이 등장한 것은 단순 식품을 넘어 미국 내 K푸드의 상징이 될 정도로 위상이 높아졌다는 의미”라고 자평했다.
지미 키멜 라이브는 2003년 첫 방송 이후 20년 넘게 인기를 끌고 있는 미국 대표 심야 토크쇼다. 미국 대통령, 할리우드 배우, 가수들이 거치는 필수 프로그램으로, 소비문화를 이끄는 20대부터 40대까지의 성인층에서 최고의 시청률을 자랑한다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사