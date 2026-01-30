국내 중견 3사, 패밀리카·자율주행·정통픽업 ‘3색 대결’

국내 완성차 시장이 현대자동차·기아 중심으로 재편되면서 다른 완성차 업체들의 입지는 갈수록 좁아지고 있다. 이런 구조 속에서 르노코리아·한국GM·KG모빌리티 등 중견 완성차 3사는 연초부터 각기 다른 색깔을 앞세워 존재감 확대에 나섰다. 공통점은 다차종 확장보다는 브랜드를 상징할 수 있는 핵심 모델에 역량을 집중하는 전략을 택했다는 점이다.
세 회사는 명확한 고객군 설정과 차별화된 정체성을 전면에 내세우고 있다. 르노코리아는 패밀리카, 한국GM은 전동화·자율주행 기술, KGM은 정통 픽업트럭이라는 서로 다른 키워드를 통해 각자의 돌파구를 모색하고 있다.
르노코리아 ‘필랑트’
르노코리아는 플래그십 크로스오버 ‘필랑트’(Philante)를 통해 패밀리카 시장 공략에 본격적으로 나섰다. 필랑트는 향후 르노코리아의 제품 전략과 브랜드 방향성을 가늠할 기준점에 가까운 모델로 평가된다.
중·대형급 크로스오버로 개발된 필랑트는 넉넉한 실내 공간과 적재 활용성을 전면에 내세웠다. 가족 단위 이동을 고려한 좌석 배치와 수납 설계, 안정적인 차체 비율을 바탕으로 브랜드 내 플래그십 모델의 성격을 갖췄다. QM6를 통해 중형급 수요를 이어온 르노코리아는 필랑트를 통해 한 단계 위 차급으로 도약하겠다는 구상이다.
회사 내부의 기대감도 크다. 부산공장에서 생산된 필랑트 1호 차량 출고를 노사 공동 행사로 기념하며 상징성을 적극적으로 부각했다. 파워트레인은 하이브리드 E-Tech 시스템으로, 시스템 최고 출력은 250마력이다. 전 트림에 액티브 노이즈 캔슬레이션(ANC)을 기본 적용해 정숙성을 강화했고, ‘openR(오픈알) 파노라마 스크린’을 통해 인공지능(AI) 기반 커넥티비티 기능을 제공한다. 가격은 개별소비세 인하와 친환경차 세제 혜택 적용 시 4331만원부터다. 1955대 한정 판매되는 론칭 에디션 ‘에스프리 알핀 1955’는 5218만원으로 책정됐다.
한국GM ‘에스컬레이드 IQ’
한국GM은 프리미엄 브랜드 캐딜락을 앞세워 승부수를 던졌다. 중심 모델은 대형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘에스컬레이드 IQ’다. 기존 에스컬레이드가 지닌 브랜드 상징성을 유지하면서 전동화와 첨단 운전자 보조 기술을 결합한 모델이다.
에스컬레이드 IQ에는 GM의 고속도로 주행 보조 시스템 ‘슈퍼 크루즈’가 적용돼 레벨 2.5에 가까운 자율주행 경험을 제공한다. 장거리 고속도로 주행 시 운전자 개입을 최소화하는 데 초점을 맞췄으며, 1회 충전 주행거리는 복합 기준 739㎞에 달한다. 대형 전기 SUV라는 차급 특성과 기술력을 동시에 부각하는 구성이다.
한국GM은 이 모델 출시를 앞두고 지난해 말 미디어 쇼케이스와 시승 행사를 연이어 진행하는 등 최근 보기 드문 적극적인 행보를 보였다. 에스컬레이드 IQ는 단일 트림으로 출시되며, 가격은 2억7757만원(개별소비세 3.5% 포함 기준)이다. 판매량 확대보다는 기술력과 브랜드 위상을 각인하기 위한 상징적 모델로 활용한다는 전략이다.
KGM ‘무쏘’ 재출시
KGM은 ‘무쏘’를 다시 전면에 내세워 올드팬을 자극하고 나섰다. 무쏘는 과거 쌍용자동차 시절 국내 픽업트럭 시장에서 상징적인 이름으로 자리 잡았던 모델이다.
이번 무쏘는 2018년 이후 약 8년 만에 완전히 새롭게 선보였다. 전통적인 픽업트럭의 강인한 이미지를 유지하면서 최신 안전·편의 사양을 대폭 적용했다. 가솔린 엔진을 추가해 소비자 선택 폭을 넓힌 점도 특징이다.
가성비 전략도 눈에 띈다. 2.0 가솔린 모델은 2990만원부터, 2.2 디젤 모델은 3170만원부터 시작한다. 정통 픽업트럭 이미지를 유지하면서도 접근성을 최대한 높였다는 평가다.
업계 관계자는 “현대차와 기아의 내수 비중이 9대 1에 이를 정도로 시장 지배력이 강하다”며 “이런 환경에서 중견 3사는 불특정 다수를 겨냥하기보다 고객군을 명확히 설정하고, 상징성 있는 모델을 통해 입지를 구축하려는 전략을 택하고 있다”고 말했다.
