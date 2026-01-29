매출 100억 고깃집, 직원들 ‘개인사업자’ 둔갑시켜 임금 떼먹어

직원 73%와 꼼수 계약… 임금 체불도

4대보험 미가입에 연차·수당 안줘

노동부, 프랜차이즈 직영점 적발



연 매출 100억원대 고깃집이 근로자로 분류해야 할 직원들을 개인사업자로 둔갑시켜 부당 이득을 챙기다가 당국에 덜미가 잡혔다. 근로기준법상 근로자임에도 3.3%의 사업소득세를 내는 개인사업자나 프리랜서로 위장 계약해 각종 수당·연차 등 노동법상 기본권리를 박탈하는 ‘가짜 3.3 계약’의 첫 적발 사례다.



고용노동부는 “고깃집 프랜차이즈 A사 감독 결과 해당 사업장은 전체 근로자 52명 중 73%인 38명에 대해 근로소득세 대신 사업소득세 3.3%를 납부하게 했다”고 28일 밝혔다. 이어 “이를 통해 4대 보험 가입을 회피하고 노동관계 법령도 제대로 적용하지 않았다”고 덧붙였다.



노동부의 이번 감독은 A사의 수도권 7개 직영점 중 서울에 있는 6개 매장을 대상으로 이뤄졌다. 정부는 지난해 12월부터 가짜 3.3 사업장으로 의심되는 100여곳을 겨냥해 처음으로 기획 감독을 진행 중이다.



A사 직원의 77%는 20·30대 청년이다. 이들은 음식 조리, 홀 서빙 등을 수행하면서 근로자로서 마땅히 누려야 할 권리를 박탈당했다. A사는 직원 대다수를 개인사업자로 계약해 근로기준법상 5인 이상 사업장에 적용되는 연차휴가, 연장·야간·휴일 근로수당 등 지급 의무를 피했다.



A사는 퇴직자 포함 65명에 대해 5100만원 임금도 체불했다. 주 52시간을 초과하는 근로계약을 맺어 근로시간 규제를 위반하고, 근로계약 관련 서류의 보존 의무를 어기는 등 근로기준법 7건 위반이 확인됐다.



노동부는 법 위반 사항에 대한 시정지시와 함께 A사의 부당이득을 회수할 방침이다. 근로소득세가 아닌 사업소득세로 세금을 잘못 신고한 부분은 국세청에, 4대 보험 미가입은 근로복지공단에 통보할 예정이다. 고용·산재보험의 경우 근로자들을 직권 가입하도록 하고, 과거 보험료 미납분에 대한 소급 부과 및 미신고에 따른 과태료 처분도 한다. 근로계약 관련 서류를 보존하지 않은 데 대해서도 과태료 240만원을 부과했다.



A사와 같은 가짜 3.3 의심 사업장 수는 증가 추세다. 김주영 더불어민주당 의원실이 국세청 자료를 분석한 결과 근로소득자 기준으로 5인 미만 사업장으로 신고됐지만 사업소득자까지 포함하면 5인 이상인 사업장은 2018년 6만5892곳에서 2024년 14만382곳으로 두 배 이상 증가했다. 김영훈 노동부 장관은 “가짜 3.3 계약의 실상을 직접 확인했으므로 상반기 중 근절 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.



세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr



