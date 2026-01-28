원전 유치 놓고 갈라지는 울주… “지역 생존”vs“안전 문제”
서생면 주축 새울 5·6호기 유치전
환경단체 “추가원전 건설 무책임”
군 “입지적합성 등 정밀하게 볼 것”
정부의 신규 원전 건설 계획이 구체화되면서 울산 울주군에서 원전 유치 찬반 주장이 커지고 있다. 경제 활성화를 통한 지역 생존을 외치는 목소리와 시민 안전을 담보로 한 위험한 선택이라는 우려가 정면으로 충돌하는 모습이다.
28일 울주군 등에 따르면 서생면 주민들을 주축으로 한 ‘신규원전자율유치 서생면 범대책위원회(이하 범대위)’는 새울 5·6호기 유치를 위한 본격적인 여론 형성에 나섰다. 범대위는 지난 15일 국회 회견을 통해 유치 의사를 공식화했으며 최근 급증하는 국가적 전력 수요를 원전 유치 명분으로 내세웠다.
범대위 측은 “인공지능(AI) 데이터센터와 반도체 산업 등 국가 전략산업 확대로 인해 전력 수요가 폭증하는 상황에서 원전은 탄소 중립과 에너지 안보를 동시에 달성할 수 있는 현실적 대안”이라고 강조했다. 범대위는 현재 새울 3·4호기가 건설 중이라 추가 부지가 이미 확보돼 있고 기존 송전망 인프라를 즉시 활용할 수 있다는 점을 강점으로 띄웠다.
서생면주민협의회 등 25개 단체가 참여한 범대위는 다음 달 중 주민 5000명 서명을 목표로 대대적인 서명운동에 돌입한다. 또 경주 한국수력원자력 본사 앞에서 대규모 촉구대회를 열어 유치 열기를 정부에 전달할 계획이다.
서생면 주민 중심으로 원전 유치 주장이 커진 배경에는 막대한 규모의 경제적 보상이 있다. 발전소주변지역 지원에 관한 법률에 따르면 원전을 자율적으로 유치할 경우 건설기에 투입되는 약 2000억원대의 현금성 지원과 함께 매년 수백억원의 세수 및 지원금이 지급된다.
반면 울산 시민사회단체와 환경단체의 반발도 거세다. 신규원전반대울주군대책위, 탈핵울산시민공동행동 등 3개 단체는 지난 27일 울주군청 프레스센터에서 기자회견을 열고 정부의 계획 철회를 강력히 촉구했다.
이들은 울산과 부산 경계 지역이 이미 10기의 원전이 몰려 있는 ‘세계 최대 원전 밀집지’라는 점을 지적하며 안전성 문제를 전면에 내세웠다. 한 관계자는 “반경 30㎞ 내 수백만명이 거주하는 울산에 또 원전을 짓는 것은 무책임한 도박”이라고 주장했다.
울주군은 신중한 스탠스다. 정부가 한수원을 통해 조만간 공모를 시작해 연내 부지 선정을 마칠 계획인 만큼 절차에 따라 대응하겠다는 입장이다. 군 관계자는 “한수원의 공식 공모 절차가 시작되면 입지 적합성과 경제적 실익을 정밀하게 따져 주민들의 수용성을 가장 종합적이고 면밀하게 분석하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사