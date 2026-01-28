도박 경험 청소년 “초5때 시작해”

“주변서 도박 목격” 21%… 1년새 배↑

작년엔 “중1때 시작”이 가장 많아



도박을 경험한 청소년은 초등학교 5학년 때 이를 시작한 비율이 가장 많은 것으로 조사됐다. 미성년자 도박은 대부분 온라인에서 벌어지고 있었다.



서울경찰청이 28일 발표한 ‘2025년 청소년 도박 설문조사’에 따르면 서울 지역 학생 3만4779명 중 도박을 경험한 학생은 718명(2.1%)이다. 이 비율은 전년(1.5%) 대비 0.6% 포인트 증가했다. 다만 설문조사 특성상 응답이 자발적이라는 점을 고려하면 실제 도박 경험률은 이보다 높을 수 있다.



주변에서 도박을 목격했다는 응답은 20.9%로 전년(10.1%)보다 크게 늘었다.



도박 시작 연령은 낮아지는 추세다. 초등학교 5학년부터 도박을 했다는 비율이 14.1%(101명)로 1위였다. 초등 4학년이 13.5%(97명)로 2위였고, 초등 1학년(7.4%)부터 시작한 사례도 있었다. 지난해에는 중학교 1학년 때 시작한 비율이 가장 많았다. 도박 유경험 청소년의 성별은 남학생 69.9%, 여학생 30.1%다.



청소년 도박은 대부분 온라인 환경에서 발생했다. e스포츠 내 베팅 형식이 25.3%, 온라인 즉석·실시간 게임 22.1%, 불법 온라인 카지노(바카라) 21.2%, 불법 스포츠 토토 7.6% 순이었다. 도박 시작 계기는 친구나 또래의 권유(40.3%)가 가장 많았다. SNS 등 사이버 광고를 통해 도박을 접한 경우도 18.6%로 적지 않았다.



도박으로 빚을 지거나 돈을 빌린 적 있다는 청소년은 13.8%였다. 이들은 대부분 부모나 친구에게 도움을 요청했으나 중고물품 사기(2.0%), 갈취·폭력(1.3%), 불법 대부업 이용(1.4%) 등 불법적 방법으로 빚을 갚았다는 사례도 있었다.



조민아 기자 minajo@kmib.co.kr



