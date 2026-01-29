오픈AI 손잡은 삼성SDS “더 많은 기업 AX 혁신 기여할 것”
기업용 AI 세일즈 본격화
섹타나인·하나투어 등 계약
국내 기업 최초로 오픈AI와 손 잡은 삼성SDS가 기업용 AI 시장 선점에 속도를 내고 있다.
삼성SDS는 28일 서울 송파구 삼성SDS 잠실캠퍼스에서 ‘엔터프라이즈 AI 커넥트 2026’ 세미나를 열고 기업 맞춤형 AI 서비스 도입 전략과 주요 성과를 공유했다. 오픈AI와의 리셀러 파트너 계약 체결 이후 한 달여만에 마련한 자리다.
이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장(부사장)은 “삼성SDS는 AI 컨설팅부터 플랫폼·인프라, 데이터·보안, 모델 활용, 운영 및 확산까지 이어지는 AI 풀스택 전략으로 기업이 AI를 단순 도입하는 수준을 넘어 지속적으로 확장·고도화할 수 있는 구조를 제공한다”고 말했다. 이어 “오픈AI를 포함한 글로벌 AI 기술을 삼성SDS 보안 거버넌스 체계 안에서 활용할 수 있고 기업별 정책과 환경에 맞춰 AI 도입 방식을 선택할 수 있다”고 설명했다.
대표적인 계약 성과도 소개됐다. 국내 멤버십 ‘해피포인트’의 IT·마케팅 플랫폼을 운영하는 ‘섹타나인’은 삼성SDS와 오픈AI의 계약 직후 가장 먼저 기업용 챗GPT 서비스인 ‘챗GPT 엔터프라이즈’ 도입을 결정했다. 섹타나인은 기업 데이터 보안이 보장된 환경에서 개발·데이터 분석·마케팅 등 전 직무의 업무 생산성을 혁신하는 데 생성형 AI를 적극 활용할 계획이다.
하나투어는 삼성SDS·오픈AI와 협력해 ‘AI 퍼스트 컴퍼니’ 비전 실현에 속도를 내는 중이다. 업계 최초로 멀티 AI 에이전트 기반 서비스 ‘하이(H-AI)’를 선보이며 24시간 실시간 고객 상담과 초개인화 여행 상품 추천 등 차별화된 고객 경험을 제공하고 있다.
삼성SDS는 “다양한 기업들과 챗GPT 엔터프라이즈 도입 계약을 진행 중이며 제조·유통·금융·공공 등 다양한 산업 영역에서 상품 도입 문의가 빠르게 증가하고 있다”고 밝혔다. 이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장(부사장)은 “삼성SDS의 업종별 전문성과 오픈AI의 기술력을 결합해 더 많은 기업의 AI 전환(AX) 혁신을 가속화하는 데 기여하겠다”고 말했다.
