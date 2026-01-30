가족을 위한 크고 안전한 플래그십 세단 존재감 자랑

볼보 S90 시승기



전장 5090㎜ 달하는 차체 크기 ‘웅장’

실내 스칸디나비아 디자인 철학 배어

왕복 80㎞ 정숙·안정적으로 주행

볼보 세단 S90 외관. 길게 뻗은 보닛과 매끈한 측면 라인이 차분하면서도 당당한 인상을 준다. 볼보코리아 제공

볼보 S90은 브랜드의 ‘완전한 전환점’을 상징하는 동시에 전동화 시대로 접어든 플래그십 세단 시장에서 하이브리드라는 현실적인 대안을 제시하는 모델이다. 2016년 첫선을 보인 뒤 안전과 실용의 대명사였던 볼보를 고급 세단 브랜드로 한 단계 끌어올린 주인공이기도 하다. 정제된 디자인과 동급 최고 수준의 차체 크기, 넓은 실내 공간, 전동화를 중심으로 한 친환경 파워트레인이 S90의 핵심 키워드다.



S90은 고전적인 볼보의 헤리티지를 현대적으로 재해석했다. 시그니처 LED 헤드램프와 절제된 크롬 디테일, 안정적인 차체 비율은 플래그십 세단다운 존재감을 드러낸다. 실내 역시 스칸디나비아 디자인 철학을 바탕으로 천연 소재와 직관적인 레이아웃을 적용해 고급스러움과 편안함을 동시에 추구했다.



최근 이 차의 최상위 트림인 S90 T8 AWD 울트라 브라이트 플러그인 하이브리드를 시승했다. 차체 크기가 주는 웅장함이 대단했다. 이 차의 전장은 5090㎜, 휠베이스는 3060㎜로 동급 세단 가운데서도 손꼽히는 크기를 자랑한다. 길게 뻗은 보닛과 매끈한 측면 라인은 차분하면서도 당당한 인상을 줬다. 후면의 정갈한 마무리는 과하지 않은 모습이었다.



실내 구성도 좋았다. 천연 소재를 활용한 대시보드와 센터콘솔, 크리스탈 기어노브는 시각적 만족도를 높였다. 심플한 운전대 디자인은 취향에 따라 다소 보수적으로 느껴질 수 있겠으나 전반적인 마감과 질감은 플래그십 세단다운 완성도를 보였다. 뒷좌석 팔걸이와 커튼, 전동식 선 블라인드 등 탑승자를 배려한 사양도 돋보였다.



티맵 기반 안드로이드 인포테인먼트 시스템은 반응 속도가 빨랐고 사용하기도 쉬웠다. 흔히 수입차에서 경험하는 불편함은 없었다. 왕복 약 80㎞를 달리는 동안 정체 구간이 포함됐음에도 피로감 역시 크지 않았다. 플러그인 하이브리드 특유의 정숙성과 안정적인 차체가 어우러지며 노면에 쫙 깔려가는 듯한 느낌도 들었다. T8 AWD 울트라 브라이트 판매가는 9140만원이다. 좀 더 낮은 사양인 B5 플러스 브라이트는 6530만원, B5 울트라 브라이트는 7130만원이다.



김민영 기자 mykim@kmib.co.kr



