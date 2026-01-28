지난해 경남 방문객 1억6668만명… 역대 최다

전년比 945만명↑… 소비도 증가

숙박·체험형 콘텐츠 확대 효과

2026년의 첫날인 1일 경북 경주시 황리단길이 관광객들로 붐비고 있다. 연합뉴스

경남도는 한국관광데이터랩의 이동통신·신용카드 빅데이터 분석 결과 지난해 경남 방문자 수가 전년 대비 약 945만명 증가(6.0%)한 1억6668만명으로 집계돼 역대 최고치를 기록했다고 18일 밝혔다. 같은 기간 전국 17개 시·도의 평균 증가율(5.8%)을 웃돌았다.



관광 소비액도 늘었다. 지난해 전국 관광 소비액이 전년 대비 2.2% 감소했지만 경남은 6조1455억원으로 전년(6조777억원) 대비 1.1%(677억원) 늘었다.



도는 지난해 산불(3~4월)과 수해(7월) 악재에도 대형 숙박 인프라 확충과 체험형 관광 콘텐츠 확대로 방문객이 늘었다고 분석했다.



지난해 7월 개장한 남해 쏠비치 리조트 등으로 남해권역 방문객이 전년 동월 대비 최대 54.2%까지 급증했다. 이로 인해 경남 전체 평균 체류 시간도 전년 대비 4%(20.5시간) 늘었다.



함안 낙화축제(5월), 합천 호러 축제(8월), 진주남강유등축제, 통영 어부장터(10월) 등 체험형 축제에 관한 소식이 SNS 등으로 확산하면서 가을 방문객이 전년 동월 대비 31.9% 증가했다.



도는 올해 관광객 유치를 위해 지역사랑 휴가지원 시범사업(반값 여행) 등 정부 공모사업과 연계해 체류형 관광 지원을 확대할 계획이다. 또 남해안권 인프라를 활용한 테마형 관광 상품을 고도화한다는 방침이다.



외국인 관광객 유치를 위해서는 글로벌 K-컬처 인기에 발맞춰 낙화놀이 등 경남만의 특화 콘텐츠를 활용한 특수목적 관광(SIT) 상품 개발을 추진한다. 부산 등 인접 지자체와 협력해 외국인 관광객 유치를 위한 광역 관광 연계 사업에도 나설 예정이다.



인공지능(AI) 기반 디지털 관광 플랫폼 전환을 통해 맞춤형 관광 정보 제공을 확대하고, 글로벌 홍보 채널을 활용한 경남 관광 브랜드 홍보도 강화할 예정이다.



김상원 경남도 관광개발국장은 “이런 성과는 경남이 단순 경유지가 아닌 ‘머무르고 싶은 체류형 관광지’가 됐음을 보여주는 지표”라고 말했다.



창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr



