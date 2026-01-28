대구 함지산에 6㎞ 임도 조성… 산불 대응 강화

노곡동·조야동부터 산중턱까지

산불에 강한 내화 수림 조성

지난해 11월 함지산 모습. 연합뉴스

지난해 4월 대형 산불이 발생한 대구 함지산에 임도가 조성된다.



대구시 북구는 함지산에 산불 진화 차량을 투입할 수 있는 임도를 조성할 계획이라고 28일 밝혔다. 임도는 노곡동과 조야동에서 각각 시작돼 산 중턱까지 이어지게 만들 예정이다. 길이 6㎞, 폭 3~5ｍ 규모로 예상된다.



임도가 만들어지면 산불 진화 차량이 산 중턱까지 쉽게 올라갈 수 있어 산불 대응력을 높일 수 있다. 20억원의 예산을 투입해 올해부터 2028년까지 사업을 진행할 계획이다.



북구는 지난해 전문가와 임업 관계자 등으로 구성된 산불지역협의회 자문 등을 통해 임도 조성을 검토했다. 다음 달 마무리되는 용역 결과를 참고해 임도 노선, 폭 등 세부 계획을 정할 방침이다.



함지산 대부분이 사유림으로 소유주들의 동의를 받아야 사업을 진행할 수 있다. 북구는 산불 예방과 대응을 위해 소유주들을 적극 설득하기로 했다. 함지산 조림 복원 사업도 착수한다. 지난해 산불로 259㏊가 피해를 입었고, 이 중 피해목 벌채가 필요한 곳이 50㏊인 것으로 파악됐다. 피해목을 잘라낸 뒤 활엽수 등을 심어 산불에 강한 내화 수림을 조성키로 했다.



북구 관계자는 “임도 조성과 조림 복원을 통해 산불 대응력을 키울 것”이라며 “필요에 따라 임도 규모 등은 바뀔 수 있다”고 말했다.



함지산 산불은 도심형 산불의 위험성을 보여줬다. 축구장 400여개와 맞먹는 면적이 불에 타고 주민 6500명이 대피하는 큰 피해가 발생했다. 대구시는 함지산 산불을 계기로 도심형 산불 초기 대응을 위한 인공지능(AI) 군집 드론 기술 개발에 나서기도 했다.



대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr



