‘어쩔수가없다’, 美 이어 英아카데미 후보 불발

베네치아·골든글로브서도 무관

대신 북미 등 관객 반응은 좋아



박찬욱(사진) 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’가 미국에 이어 영국 아카데미 시상식에서도 외국어영화상 부문 최종 후보에 오르지 못했다.



제79회 영국영화TV예술아카데미(BAFTA) 영화상 시상식 외국어영화상 부문 예비후보 10편에 올랐던 ‘어쩔수가없다’는 27일(현지시간) 발표된 최종 후보 명단에 포함되지 못했다. 최종 후보는 ‘시크릿 에이전트’(브라질) ‘그저 사고였을 뿐’(프랑스) ‘센티멘탈 밸류’(노르웨이) ‘시라트’(스페인) ‘힌드 라잡의 목소리’(튀니지) 5편이다.



미국 아카데미 시상식 장편 애니메이션상과 주제가상 두 부문 후보에 오른 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 영국 극장 개봉 요건 미달로 BAFTA 후보에는 아예 이름을 올리지 못했다.



‘어쩔수가없다’는 지난해 베네치아영화제 경쟁 부문에 진출해 수상 기대를 모았으나 무관에 그쳤다. 최근 미국 골든글로브 시상식에서는 작품상과 비영어영화상, 남우주연상(이병헌) 3개 부문 후보에 올랐지만 수상하지 못했다. 이어 아카데미 국제영화상 최종 후보에도 포함되지 못했다.



대진운이 좋지 않았다. 올해 유독 쟁쟁한 작품들이 몰려 국제영화상 경쟁이 치열했다. 특히 ‘어쩔수가없다’의 북미 배급사 네온이 ‘시크릿 에이전트’ ‘그저 사고였을 뿐’ ‘센티멘탈 밸류’ ‘시라트’의 배급도 맡고 있어 내부 지원 경쟁에서 밀렸다는 분석이 나온다.



상복은 비껴갔지만 해외 관객 반응은 긍정적이다. 지난달 25일 북미 13개 극장에서 개봉한 ‘어쩔수가없다’는 점차 상영관을 늘려 현재 682개 극장에서 상영 중이다. 지금까지 북미에서 829만 달러(118억원)를 벌어들였다.



권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr 8280 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 박찬욱() 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’가 미국에 이어 영국 아카데미 시상식에서도 외국어영화상 부문 최종 후보에 오르지 못했다.제79회 영국영화TV예술아카데미(BAFTA) 영화상 시상식 외국어영화상 부문 예비후보 10편에 올랐던 ‘어쩔수가없다’는 27일(현지시간) 발표된 최종 후보 명단에 포함되지 못했다. 최종 후보는 ‘시크릿 에이전트’(브라질) ‘그저 사고였을 뿐’(프랑스) ‘센티멘탈 밸류’(노르웨이) ‘시라트’(스페인) ‘힌드 라잡의 목소리’(튀니지) 5편이다.미국 아카데미 시상식 장편 애니메이션상과 주제가상 두 부문 후보에 오른 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 영국 극장 개봉 요건 미달로 BAFTA 후보에는 아예 이름을 올리지 못했다.‘어쩔수가없다’는 지난해 베네치아영화제 경쟁 부문에 진출해 수상 기대를 모았으나 무관에 그쳤다. 최근 미국 골든글로브 시상식에서는 작품상과 비영어영화상, 남우주연상(이병헌) 3개 부문 후보에 올랐지만 수상하지 못했다. 이어 아카데미 국제영화상 최종 후보에도 포함되지 못했다.대진운이 좋지 않았다. 올해 유독 쟁쟁한 작품들이 몰려 국제영화상 경쟁이 치열했다. 특히 ‘어쩔수가없다’의 북미 배급사 네온이 ‘시크릿 에이전트’ ‘그저 사고였을 뿐’ ‘센티멘탈 밸류’ ‘시라트’의 배급도 맡고 있어 내부 지원 경쟁에서 밀렸다는 분석이 나온다.상복은 비껴갔지만 해외 관객 반응은 긍정적이다. 지난달 25일 북미 13개 극장에서 개봉한 ‘어쩔수가없다’는 점차 상영관을 늘려 현재 682개 극장에서 상영 중이다. 지금까지 북미에서 829만 달러(118억원)를 벌어들였다.권남영 기자 kwonny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지