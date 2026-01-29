美관세 때문에… 기아, 작년 영업이익 28% 넘게 급락
매출은 114조원 돌파 ‘역대 최대’
기아가 지난해 미국 관세 등의 영향으로 영업이익이 28% 넘게 급락했다. 매출이 114조원을 돌파하며 역대 최대를 기록했지만, 3조원 넘게 쓴 연간 관세 비용에 발목이 잡힌 것이다. 올해도 미국 관세 부담은 3조3000억대가 될 것으로 전망된다.
기아는 28일 기업설명회를 열고 지난해 매출 114조1409억원과 영업이익 9조781억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 대비 6.2% 늘고, 영업이익은 28.3% 감소했다. 핵심 수익성 지표인 영업이익률은 8.0%로 역대 최대였던 전년보다 3.8% 포인트 낮아졌다.
실적 하락을 주도적으로 이끈 건 관세였다. 지난해 4월 3일부터 연말까지 부과된 미국의 관세로 기아가 쓴 비용은 3조930억원으로 집계됐다. 다만 지난해 4분기 영업이익은 1조8425억원으로 3분기 1조4622억원보다 26% 늘었다. 미국 관세율이 지난해 11월부터 15%로 하향 조정됐지만 미국 법인 재고가 기존 관세의 영향을 받아 두 달여 간 25%의 관세율이 반영됐다는 게 기아 측의 설명이다. 3분기와 비교해 4분기에 관세가 줄어든 효과가 뚜렷하지 않았다는 것이다.
영업이익 급락에도 매출은 114조원으로 1944년 창사 이래 사상 최대치를 기록했다. 2년 연속 매출 100조원 시대를 열었다. 지난해 글로벌 판매량(도매 기준)도 313만5873대로 역대 가장 많았다. 특히 친환경차 판매가 74만9000대로 전년 대비 17.4% 증가하며 관세 충격을 일정 부분 만회했다. 하이브리드 45만4000대, 플러그인 하이브리드(PHEV) 5만7000대, 전기차(EV) 23만8000대로 확인됐다. 2024년보다 각각 23.7%, 19.4%, 18.9%가 늘었다. 친환경차 비중도 전년보다 2.8% 포인트 증가한 24.2%를 기록했다.
기아는 올해 실적 가이던스로 판매 335만대, 매출 122조3000억원, 영업이익 10조2000억원, 영업이익률 8.3%를 제시했다. 판매와 매출 목표가 각각 전년 대비 6.8%, 7.2% 증가한 수치다. 기아는 이를 실현하기 위해 미국 시장에서 텔루라이드, 셀토스 신차와 더불어 하이브리드 모델을 신규 출시할 방침이다. 또 유럽에선 연초 EV2 신차를 출시해 EV3, EV4, EV5로 이어지는 대중화 전기차 풀라인업을 완성한다는 구상이다.
관건은 올해도 이어질 관세 부담이다. 기아는 올해 미국 관세 비용 규모를 3조3000억원으로 추산했다. 이 가운데 완성차 관세는 80%, 일반 부품 관세는 20%로 예측된다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 전날 자동차 등 한국산 제품 상호관세를 기존 15%에서 25%로 다시 인상한다고 밝힌 점도 우려를 키우는 요소다.
기아는 “미국 관세와 경쟁 심화에 따른 인센티브 증가 등 불확실한 전망 속에서도 판매를 확대하겠다”며 “다각도의 비용 절감 노력을 통해 성장 정책을 지속해 나갈 계획”이라고 강조했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사