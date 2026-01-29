설날·대보름 맞아 찾는 야간 명소밤하늘 환한 달빛 아래 ‘달달한 낭만’

[And 여행]

‘서시’와 함께… 서울 윤동주시인의언덕



설날과 정월대보름을 맞아 낭만 가득한 야간 명소를 찾아 산책을 즐기며 한 해 새로운 다짐을 새겨 보자. 서울 윤동주시인의언덕에서 바라본 남산 방향. 한국관광공사 제공

숲속 빛과 음악 쇼, 소나타오브라이트



원주 오크밸리 산책로 ‘힐링의 아다지오’ 내 보름달 조형물. 한국관광공사 제공

‘신라 천년의 밤’ 경주 동궁·월지·월정교



경주 동궁과 월지. 한국관광공사 제공

우주 담은 조선 정원의 밤과 낮, 광한루원



남원 광한루원 내 물에 비친 완월정. 한국관광공사 제공

일몰·달밤·야경… 목포해상케이블카



목포 유달산 관운각과 케이블카. 한국관광공사 제공