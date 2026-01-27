시사 전체기사

[포토] “이 기관은 올해 몇 명이나 뽑나요?”

입력:2026-01-27 21:59
수정:2026-01-27 22:33
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 27일 서울 서초구 aT센터에서 열린 2026 공공기관 채용정보박람회에 참석해 한 부스에서 채용 설명을 듣고 있다. 연합뉴스

