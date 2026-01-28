[단독] 돈 관리 집사?… 김경 ‘與 중진 차명 후원’ 최측근에 쏠리는 눈

김 시의원 가족 재단 이사로 등재

이달 초 美 출장 당시에도 동행해

서울시의회 윤리특위, 김경 제명

연합뉴스

2023년 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 더불어민주당 중진 의원에게 고액 후원금을 낸 김경(사진) 서울시의원 최측근 A씨(55)가 공천헌금 의혹의 또 다른 당사자로 주목받고 있다. A씨는 김 시의원이 이달 초 미국 라스베이거스에서 열린 정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’에 출장갔을 때 동행한 인물로, 일각에서는 그가 김 시의원의 재무 관리를 맡아 왔다는 의혹을 제기한다.



27일 국민일보 취재를 종합하면 A씨는 2023년 7월 4일 민주당 중진 B의원에게 500만원을 후원했다. 이와 관련, 경찰은 김 시의원이 A씨 명의로 차명 후원했다는 정황을 포착하고 수사를 진행 중이다. 경찰은 2023년 7월 강서구청장 예비후보 등록 마감을 앞둔 시점에 김 시의원이 B의원의 보좌관과 통화한 녹취를 확보했는데, 여기에 차명 후원을 논의하는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.



B의원에게 500만원을 후원한 A씨는 김 시의원 일가 재단의 이사에 이름을 올리는 등 그의 공적·사적 업무를 도와온 것으로 보인다. 취재 결과 두 사람은 2023년 3월부터 약 1년간 서울대 공대 미래융합기술최고위과정(FIP)에 참여했다. FIP 공식 홈페이지에는 김 시의원과 A씨가 함께 찍힌 사진들이 올라와 있다. 같은 기수였던 한 수료생은 “두 사람이 친하게 지낸 것으로 기억한다”고 말했다.



A씨는 2023년 9월 김 시의원이 주관한 정책 토론회에도 참석했다. 해당 토론회에서는 인공지능(AI) 기술을 행정에 접목해 혁신에 기여한 32명에게 서울시의회 표창장을 수여했는데 A씨도 이름을 올렸다. A씨는 김 시의원의 동생 김모(56)씨가 설립한 부동산 시행사가 출연한 사회복지법인의 이사로도 등재돼 있다. 이 재단은 2024년 6월 설립 허가를 받았고, 법인의 감사는 두 사람과 함께 FIP 과정을 이수한 C씨(41)다. 최고위 과정을 함께 들은 D교수는 김 시의원의 후원회장을 지냈던 것으로 파악됐다.



A씨는 김 시의원의 미국 CES 2026 출장에서 서울관광재단 측에 출입증 신청 명단을 공유하는 등 조율 실무를 맡은 것으로 전해졌다.



다만 A씨는 김 시의원과의 친분을 부인했다. 그는 관계를 묻는 질문에 “2023년에는 알지도 못한 분”이라고 답했다. 김 시의원과 함께 FIP에 참여하지 않았느냐는 추가 질문에도 답하지 않았다.



서울시의회 윤리특별위원회는 이날 김 시의원에 대한 의원직 제명을 의결했다. 윤리특위 재적의원 15명 중 12명이 참석했고, 전원 제명에 찬성하며 의결정족수 요건을 충족했다. 전날 김 시의원은 시의회 의장에게 사퇴 의사를 밝혔으나 사직서가 수리되지 않으면서 예정됐던 징계 절차가 진행됐다.



김 시의원은 강서구청장 공천을 위해 B의원 외에 민주당 인사들에게도 로비했다는 의혹을 받고 있다. 경찰은 선거관리위원회에서 수사 의뢰를 받아 양모 전 서울시의회 의장을 정치자금법 위반 피의자로 입건한 바 있다.



권민지 조민아 기자 10000g@kmib.co.kr



