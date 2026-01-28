“민주화 산증인, 침통하고 황망”… 눈시울 붉힌 여권 인사들
故 이해찬 전 총리 빈소 스케치
李, 무궁화훈장 추서… 눈물도 훔쳐
文 전 대통령 내외·권 여사도 조문
김민석·정청래 사실상 상주 역할
‘민주진영의 큰 별’ 고(故) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 장례가 27일 여권 인사들의 눈물 속에 진행됐다. 이재명 대통령과 문재인 전 대통령 내외, 권양숙 여사 등도 서울 종로구 서울대병원에 마련된 빈소를 찾아 조의를 표했다.
이 대통령 내외는 이날 저녁 이 수석부의장 빈소를 찾아 헌화와 분향을 진행한 뒤 고개 숙여 묵념했다. 환하게 웃는 모습의 고인 영정 우측에 ‘국민훈장 무궁화장’도 추서했다. 무궁화장은 국민훈장 중 최고 등급으로, 국가 행정 및 정치발전에 기여한 공적이 뚜렷한 인사에 수여한다. 유족과 악수하며 고인을 추모하던 이 대통령은 바지 뒷주머니에서 손수건을 꺼내 눈물을 닦아내기도 했다. 김혜경 여사는 유족들을 한 명 한 명 끌어안으며 위로했다. 여권 관계자는 “이 대통령과 이 수석부의장은 정치권에서 찾아볼 수 없을 정도로 막역한 사이였다”며 “이 대통령도 소식을 듣고 굉장히 충격받았을 것”이라고 말했다. 조문을 마친 이 대통령은 접견실로 이동해 이 수석부의장의 부인인 김정옥 여사에 애도의 뜻을 전했다. 김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표, 권 여사, 한명숙 전 국무총리, 유시민 작가가 배석했다.
우원식 국회의장과 김 총리, 정 대표 등 여권 인사들은 영정 앞에서 서로를 위로했다. 김 총리는 흐느껴 울었고, 정 대표도 눈시울을 붉혔다. 우 의장은 “우리나라 민주주의의 산증인이고 역대 민주 정부를 만드는 데 큰 기여를 하신 분”이라고 회고했다.
정치권 인사들과 시민들의 조문 행렬은 내내 이어졌다. 김 총리와 정 대표, 조정식 대통령 정무특별보좌관, 조국 조국혁신당 대표는 사실상 상주 역할을 맡았다.
문 전 대통령 내외와 권 여사를 비롯해 다이빙 주한 중국대사의 모습도 눈에 띄었다. 우상호 전 청와대 정무수석은 “80년대 민주화운동부터 함께 정치한 후배로서 침통하고 황망할 따름”이라며 “이 수석부의장의 큰 뜻이 후배들에게 이어지기를 소망한다”고 밝혔다.
베트남에서 영면한 이 수석부의장의 관은 이날 새벽 인천공항에 도착했다. 현지로 달려갔던 유가족과 조 정무특보, 이재정·김영배·김현·이해식·정태호·최민희 의원 등이 함께 입국했다. 우 의장과 상임 장례위원장을 맡은 김 총리, 정당 상임 공동 장례위원장을 맡은 정 대표와 한병도 민주당 원내대표는 침통한 표정으로 이 수석부의장의 관이 공항으로 들어오는 걸 지켜봤다. 관이 계류장으로 옮겨지자 국군 의장대의 추모식이 진행됐다. 운구 행렬은 오전 9시쯤 서울대병원 장례식장에 진입했다. 우 의장, 김 총리, 김부겸 전 총리 등이 지하 주차장에 도열한 채 대기했다. 빈소 안쪽에는 이 대통령과 문 전 대통령, 김 총리, 우 의장, 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장 등의 조화가 놓여 있었다. 장동혁 국민의힘 대표의 근조 화환 또한 정 대표 화환 옆에 나란히 놓였다.
한웅희 김다연 이동환 기자 han@kmib.co.kr
