[단독] ‘쿠팡 관련설’ 사실일까… 미 대사관, 쿠팡 청문회 방청 후 본국 보고
밴스 부통령 거론 등 美정부 비호 기류
민주 ‘쿠팡TF’ 출범… “나쁜 행태 반복”
주한 미국대사관 측이 지난해 12월 국회에서 열린 쿠팡 청문회에 방청객으로 참석해 진행 과정을 직접 파악한 것으로 드러났다. 자국 기업인 쿠팡에 대한 한국 정부의 조처를 그만큼 민감하게 받아들이며 긴밀히 대응해 온 것으로 해석된다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 27일 ‘관세 복원’ 카드를 꺼내든 배경 중 하나가 한·미 간 외교·통상 문제로 번지고 있는 쿠팡 사태와도 관련이 있다는 관측이 정치권에서 나온다.
국민일보 취재를 종합하면 주한 미국대사관 관계자는 지난해 12월 17일 국회 과학기술정보방송통신위원회의 쿠팡 개인정보 유출 사태 관련 청문회에 방청객으로 참석한 뒤 해당 내용을 본국에 상세히 보고한 것으로 알려졌다. 대사관 측은 “청문회에 참관했다”고 말했다.
사안에 정통한 한 관계자는 “미국 정부는 기본적으로 자국 기업과 시민권자가 외국에서 차별적 대우를 받는 것에 민감하게 반응한다. 쿠팡의 미국 내 대관 능력을 감안하면 트럼프 대통령의 관세 재인상 압박은 충분히 가능한 시나리오”라고 말했다.
우리 정부도 쿠팡에 대한 전방위 압박 조처가 미국과의 잠재적 갈등 사안이 될 수 있다고 판단한다. 여권 핵심 관계자는 “당시 당정청에서 쿠팡 사태로 인해 미국과 사이가 틀어질까 우려해 (진행 상황을) 들여다보고 있었다”며 “특히 관세 협상에 영향을 미칠지 예의주시했었다”고 전했다.
미국 정부의 쿠팡 비호 기류는 김민석 국무총리의 최근 방미 현장에서도 감지됐다. J D 밴스 부통령은 김 총리와 만난 자리에서 쿠팡을 거론하며 구체적으로 무엇이 문제가 되는지를 궁금해했고 이에 김 총리는 영문으로 번역한 자료를 보이며 차별적 대우가 없었음을 해명했다. 폴리티코 등 외신은 지난달 예정됐던 한·미 자유무역협정(FTA) 공동위원회 회의가 취소된 배경에 대해 “미국 무역대표부(USTR)가 한국의 디지털 규제(플랫폼법) 추진을 문제 삼은 것”이라고 보도하기도 했다.
더불어민주당은 김남근 의원을 단장으로 한 ‘쿠팡 바로잡기 태스크포스(TF)’를 출범했다. 김현정 민주당 원내대변인은 기자들과 만나 “쿠팡에서 책임 있는 태도를 보이지 않고 미국이나 정치권을 상대로 로비를 하면서 한국을 압박하는 나쁜 행태가 반복되는데 이와 관련해 당에서 쿠팡 바로잡기 TF를 발족했다”고 말했다.
TF는 이날 첫 회의를 열 예정이었으나 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 추모 기간이 겹쳐 다음 달 2일로 연기했다.
김혜원 윤예솔 기자 kime@kmib.co.kr
