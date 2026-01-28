트럼프 압박에도 ‘타코’ 학습효과… 종가 ‘오천피’ 새 역사
트럼프 입따라 출렁이던 전례 무색
장 초반 하락 후 외국인·기관 쌍끌이
삼전·SK하이닉스 실적 발표 기대
도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 재인상 압박에도 코스피가 사상 처음 종가 기준 5000을 돌파하며 상승세를 이어갔다. 여러차례 ‘타코’(TACO·트럼프는 항상 겁먹고 물러난다)를 경험한 시장에 ‘트럼프 내성’이 생겼다는 분석이 나온다.
27일 코스피는 전 거래일보다 135.26포인트(2.73%) 오른 5084.85로 장을 마감했다. 종가 기준으로 5000선을 처음 돌파했고, 전날 기록한 장중 사상 최고기록(5023.76)까지 갈아치웠다. 코스닥도 전장보다 18.18포인트(1.71%) 오른 1082.59로 장을 마감했다.
코스피 시가총액은 사상 최대치인 4204조원을 기록했다. 지난해 10월 27일 코스피 4000 돌파(3326조원) 때와 비교해 850조원 이상 시총이 늘었다. 한국거래소는 “코스피 4000 돌파 당시는 경기 회복과 실적 개선 기대가 선반영된 성격이 강했지만 5000 돌파는 수출 확대와 기업 실적의 가시적인 개선이 확인돼 지수 상승을 뒷받침했다”고 자평했다.
이날 장 초반만 해도 코스피는 하락 출발하며 한때 4890.72까지 떨어졌다. 트럼프 대통령이 한국산 자동차 등에 대한 관세를 올리겠다고 압박했기 때문이다. 하지만 코스피는 금세 방향을 틀어 상승 폭을 키웠다. 개인이 1조19억원을 순매도했지만 외국인과 기관이 각각 8452억원, 2473억원을 순매수하며 지수를 견인했다.
이는 트럼프 대통령 한 마디에 증시가 출렁이던 과거와는 상반된 모습이다. 트럼프 대통령은 지난해 2월 1일 캐나다와 멕시코에 25%, 중국에 10% 관세를 부과하는 행정명령에 서명했었다. 이 여파로 같은달 3일 코스피는 2.52% 하락하며 2500선이 붕괴됐다. 이후 트럼프 대통령은 3개국에 대한 관세부과를 잠시 유예하다 같은 달 27일 재차 부과 의지를 밝혔고, 2월 28일 코스피는 또 3.39% 떨어졌다. 한국을 포함한 185개국을 대상으로 상호관세 부과가 임박했던 지난해 4월 7일에는 코스피가 5.57%나 폭락했었다.
이날 증시가 이전과는 다르게 반응하면서 코스피에 트럼프 내성이 생긴 것 아니냐는 분석이 제기된다. 박희찬 미래에셋증권 리서치센터장은 “타코 학습으로 트럼프 내성이 생긴 지는 오래됐다”며 “정부도 빨리 대응하는 모습을 보이며 시장이 불확실성을 덜 느꼈다”고 말했다. 한지영 키움증권 연구원도 “트럼프 상호관세 재인상 발언은 증시 추세에 제한적 영향만 미치는 노이즈성 재료”라고 지적했다.
오는 29일 예정인 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 발표 기대감도 코스피 상승세에 반영됐다. 두 종목은 이날 각각 4.87%, 8.70% 오른 15만9500원, 80만원을 기록하며 사상 최고가를 경신했다. 이승훈 IBK투자증권 리서치센터장은 “실적 기대감이 있고, 메모리가 계속 부족한 상황에서 한국의 빅2가 경쟁력을 갖고 있다는 데에 마켓이 반응하고 있다”고 말했다.
권중혁 이광수 기자 green@kmib.co.kr
