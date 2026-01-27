트럼프 “韓관세 25%” ‘빨리 돈 내라’ 독촉장

“한국 입법부, 한·미 간 합의 안 지켜”

자동차·목재 등 상호관세 인상 예고

디지털 규제 강한 반감 작용 분석도

27일 경기도 평택항에 수출을 기다리는 컨테이너와 자동차가 세워져 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 26일(현지시간) 한국 국회의 무역합의 이행 지연을 지적하며 한국산 자동차와 목재, 의약품 등 제품에 물리는 관세율을 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝혔다. 뉴시스

지난해 일단락됐던 미국과의 관세 협상이 번복 위기에 처했다. 도널드 트럼프 대통령은 대미투자 법안 통과의 지연을 문제 삼아 상호관세를 다시 25%로 인상하겠다고 밝혔다. 협상을 타결한 국가를 상대로 한 번복 예고는 우리나라가 처음이다. 정부는 연간 200억 달러의 대미투자를 재촉하는 트럼프식 압박 카드로 보고 관련 대응책을 총동원하고 있다.



트럼프 대통령은 26일(현지시간) SNS를 통해 “한국 입법부가 한·미 간 합의를 지키지 않고 있다”며 “이에 따라 자동차, 목재, 의약품 및 기타 모든 상호관세(국가별 관세)를 15%에서 25%로 인상한다”고 밝혔다.



어떤 언질도 없이 갑작스럽게 공표된 번복 예고에 정부는 당혹스러움을 감추지 못했다. 한 정부 소식통은 “(관세 재인상에 대한) 어떤 예고도 축적된 것은 없었다. 미국이 법안 처리 현황을 물어보면 ‘국회에 발의돼 있고 통과될 것’이라고 설명해 왔다”고 말했다.



트럼프 대통령의 진의를 파악하긴 어렵지만 정부는 결국 연간 200억 달러의 대미투자 집행을 독촉한 것으로 본다. 더불어민주당은 관세 협상 후인 지난해 11월 26일 대미투자특별법을 발의했다. 그러나 두 달째 소관 상임위에 상정되지 못했다. 통상 현안에 밝은 소식통은 “법안 처리에 속도가 나지 않자 ‘한국의 대미투자 의지가 약하다’는 오해를 불러일으킨 것 같다”고 내다봤다.



투자 집행이 늦다는 이유만으로 징벌적 관세를 물린다면 ‘한국 원화 변동 등이 우려될 경우 대미투자 집행을 조정할 수 있다’는 팩트시트 조항도 무력화하는 것 아니냐는 우려도 나온다. 이는 우리 시장 안정화를 위한 최소한의 방어막이지만 이번처럼 미국은 대통령 말 한마디로 뒤집을 수 있다는 걸 증명한 셈이다. 팩트시트에는 투자 지연을 이유로 한 불이익도 명시되지 않았다.



한국을 먼저 본보기 삼은 것도 다소 의아하다는 반응이다. 트럼프 행정부는 한국을 ‘모범 동맹’으로 보고 있으며 한국보다 먼저 관세 협상에 이른 유럽연합(EU)도 아직 입법 논의가 끝나지 않았다. 이 때문에 한국의 디지털 규제에 대한 강한 반감이 작용한 것 아니냐는 의심도 일부 있다. 미 의회와 행정부는 한국의 디지털 규제 법안을 비판해 왔고, 지난 23일 J D 밴스 부통령은 김민석 국무총리를 만나 쿠팡 사태에 대한 정부 대응을 묻기도 했다.



제임스 헬러 주한 미국대사대리는 지난 16일 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관에게 디지털 규제로 인해 미국 기업이 차별받지 않아야 한다며 팩트시트 이행을 촉구하는 서한을 보내기도 했다. 이번 관세 협상 번복과 직접 연관은 없지만 합의 이행 전반에 대한 불만이 엿보이는 대목이다. 정부는 트럼프 대통령의 발언이 현실화할 가능성은 낮게 보면서도 상황을 예의주시하고 있다. 트럼프 대통령은 그린란드, 이란 문제에 관해서도 보복관세를 예고했으나 후속 조치는 나오지 않았다.



최예슬 최승욱 기자 smarty@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난해 일단락됐던 미국과의 관세 협상이 번복 위기에 처했다. 도널드 트럼프 대통령은 대미투자 법안 통과의 지연을 문제 삼아 상호관세를 다시 25%로 인상하겠다고 밝혔다. 협상을 타결한 국가를 상대로 한 번복 예고는 우리나라가 처음이다. 정부는 연간 200억 달러의 대미투자를 재촉하는 트럼프식 압박 카드로 보고 관련 대응책을 총동원하고 있다.트럼프 대통령은 26일(현지시간) SNS를 통해 “한국 입법부가 한·미 간 합의를 지키지 않고 있다”며 “이에 따라 자동차, 목재, 의약품 및 기타 모든 상호관세(국가별 관세)를 15%에서 25%로 인상한다”고 밝혔다.어떤 언질도 없이 갑작스럽게 공표된 번복 예고에 정부는 당혹스러움을 감추지 못했다. 한 정부 소식통은 “(관세 재인상에 대한) 어떤 예고도 축적된 것은 없었다. 미국이 법안 처리 현황을 물어보면 ‘국회에 발의돼 있고 통과될 것’이라고 설명해 왔다”고 말했다.트럼프 대통령의 진의를 파악하긴 어렵지만 정부는 결국 연간 200억 달러의 대미투자 집행을 독촉한 것으로 본다. 더불어민주당은 관세 협상 후인 지난해 11월 26일 대미투자특별법을 발의했다. 그러나 두 달째 소관 상임위에 상정되지 못했다. 통상 현안에 밝은 소식통은 “법안 처리에 속도가 나지 않자 ‘한국의 대미투자 의지가 약하다’는 오해를 불러일으킨 것 같다”고 내다봤다.투자 집행이 늦다는 이유만으로 징벌적 관세를 물린다면 ‘한국 원화 변동 등이 우려될 경우 대미투자 집행을 조정할 수 있다’는 팩트시트 조항도 무력화하는 것 아니냐는 우려도 나온다. 이는 우리 시장 안정화를 위한 최소한의 방어막이지만 이번처럼 미국은 대통령 말 한마디로 뒤집을 수 있다는 걸 증명한 셈이다. 팩트시트에는 투자 지연을 이유로 한 불이익도 명시되지 않았다.한국을 먼저 본보기 삼은 것도 다소 의아하다는 반응이다. 트럼프 행정부는 한국을 ‘모범 동맹’으로 보고 있으며 한국보다 먼저 관세 협상에 이른 유럽연합(EU)도 아직 입법 논의가 끝나지 않았다. 이 때문에 한국의 디지털 규제에 대한 강한 반감이 작용한 것 아니냐는 의심도 일부 있다. 미 의회와 행정부는 한국의 디지털 규제 법안을 비판해 왔고, 지난 23일 J D 밴스 부통령은 김민석 국무총리를 만나 쿠팡 사태에 대한 정부 대응을 묻기도 했다.제임스 헬러 주한 미국대사대리는 지난 16일 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관에게 디지털 규제로 인해 미국 기업이 차별받지 않아야 한다며 팩트시트 이행을 촉구하는 서한을 보내기도 했다. 이번 관세 협상 번복과 직접 연관은 없지만 합의 이행 전반에 대한 불만이 엿보이는 대목이다. 정부는 트럼프 대통령의 발언이 현실화할 가능성은 낮게 보면서도 상황을 예의주시하고 있다. 트럼프 대통령은 그린란드, 이란 문제에 관해서도 보복관세를 예고했으나 후속 조치는 나오지 않았다.최예슬 최승욱 기자 smarty@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지