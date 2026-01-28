LG엔솔 김동명 “조정기를 더 큰 성장 기회로”
‘2026 파트너스 데이’ 개최
김 사장 “위기는 전환점” 강조
김동명(사진) LG에너지솔루션 사장이 “위기는 전환점”이라며 현재의 배터리 산업 조정기를 기회로 만들자고 강조했다.
김 사장은 26일 서울 여의도에서 열린 ‘2026 파트너스 데이’에서 “올해는 포트폴리오 리밸런싱과 운영 효율화를 통해 그동안의 노력을 성과로 구체화하는 데 집중할 계획”이라며 이같이 말했다. 이어 “급성장하는 에너지저장장치(ESS) 시장에서의 기회를 선점하기 위해 제품 다양성과 공급 안정성을 강화하고, 전기차(EV) 분야에서는 수익성과 리스크를 안정적으로 관리하며 중장기 제품 경쟁력을 확실하게 갖춰 나갈 것”이라고 설명했다.
김 사장은 특히 “위기라는 단어는 그리스어 명사 크리시스(Krisis)와 동사 크리노(Krino)에서 파생한 것으로 하나의 전환점을 의미한다”며 “지금 우리가 겪는 산업의 조정기를 더 큰 성장을 위한 기회로 만들자”고 당부했다. 행사에는 LG에너지솔루션의 배터리 소재·부품, 설비 관련 국내외 80여개 파트너사 관계자들이 참석했다.
LG에너지솔루션은 배터리 시장이 EV를 넘어 ESS 등 다양한 산업으로 가치가 재편되는 ‘밸류 시프트’ 시기에 접어들었다고 진단했다. 그러면서 이런 흐름에 선제 대응하기 위해 품질과 기술력을 바탕으로 고객 경험 혁신에 집중해야 한다고 강조했다.
