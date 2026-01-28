친윤 반성하자며 만든 당헌… 결국 친한 겨눴다
국힘, 김종혁 숙청 논리로 사용
대선때 尹사당화 논란에 명문화
내일 최고위서 韓 제명 가능성
국민의힘 지도부가 친한(친한동훈)계 정리 수순에 들어갔다. 당 윤리위원회는 지난 5월 대선 국면에서 윤석열 전 대통령의 사당화에 대한 반성 차원에서 당헌에 새겨넣었던 ‘계파불용의 원칙’까지 축출 근거로 동원했다. 장동혁 대표는 이르면 28일 당무에 복귀하는데, 29일 최고위원회의에서 한동훈 전 대표의 제명 안건이 의결될 것이란 관측이 우세하다.
당 윤리위는 김종혁 전 최고위원에 대한 징계 결정문에서 “가짜뉴스를 동원한 당 윤리위에 대한 ‘괴롭힘’ 또는 ‘공포 조장’은 재판부를 폭탄테러 하는 마피아나 테러단체에 비견될 정도로 중대한 사안이며 반성의 여지가 전혀 없다는 것을 단적으로 보여준다”고 밝혔다. 이어 “김 전 최고위원은 한 전 대표, 신지호 전 전략부총장, 윤희석 전 대변인과 연합해 계파불용 당헌을 위반하고 계파를 형성해 조작된 허위사실을 적극 유포했다”고 주장했다.
앞서 김 전 최고위원이 김건희 여사 등과의 연관성을 이유로 일부 윤리위원의 자격을 비판한 것을 문제 삼은 것이다. 당 안팎에선 친한계 인사에 대한 추가 징계가 이뤄지는 것 아니냐는 말도 나온다. 한 친한계 의원은 “정말 그렇게까지 간다면 명백한 정치보복이며 친한계 숙청”이라고 말했다.
당 윤리위가 꺼내든 ‘계파불용 원칙’은 지난 대선 때 당헌에 명문화됐다. 당시 김문수 대선후보와 김용태 비대위원장은 윤 전 대통령을 중심으로 한 수직적 당정관계, 친윤(친윤석열)계로 대표되는 대통령의 사당화에 대한 반성 차원에서 당헌 개정을 추진했는데, 친한계를 찍어내는 논리로 활용된 것이다.
한 전 대표는 27일 당 윤리위를 ‘나치즘’에 빗대어 강하게 비판했다. 한 전 대표는 페이스북에 ‘당대표는 당원 개개인의 자유의지의 총합’이라는 윤리위 결정문에 대해 “당원이 당대표를 비판하면 내쫓아야 한다는 반민주·반지성적인 말을 놀랍게도 결정문에서 대놓고 하고 있다”고 비판했다. 이어 “민주주의가 아니라 북한수령론·나치즘 같은 전체주의이자 사이비 민주주의”라며 “정상이 아니다. 바로잡아야 한다”고 강조했다.
당내에서는 한 전 대표 제명 문제를 두고 연일 충돌하고 있다. 김재원 최고위원은 “빨리 결정하고 넘어가야 혼란 상황을 줄일 수 있다”고 말했다. 반면 소장파 모임 ‘대안과미래’는 “당의 통합을 위한 정치적 해법을 모색해야 한다”고 촉구했다.
29일 최고위에서 한 전 대표 제명이 확정될 경우 장·한 갈등의 분수령이 될 전망이다. 한 전 대표 측은 당 바깥에서 투쟁에 나설 전망이다. 한 전 대표는 제명 결정 후 첫 공개 행보로 28일 여의도의 한 영화관에서 열리는 김영삼 전 대통령 재조명 다큐멘터리 영화 시사회에 참석하고, 다음 달 8일에는 잠실 실내체육관에서 토크콘서트를 개최한다. 한 전 대표 지지자들이 이달 31일 국회 앞에서 개최하는 제명철회 집회 현장에 참석하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다.
정우진 최수진 기자 uzi@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사