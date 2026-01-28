불붙은 장특공제 축소 논란… 전문가들 “전·월세 급등할 수 있어”
이 대통령, 장특공제 혜택 정조준
‘똘똘한 한 채’ 겨냥에 시장 술렁
시장선 “전·월세 매물잠김 올 것”
이재명 대통령이 갭(Gap) 투자로 ‘똘똘한 한 채’를 소유한 이들을 정조준하면서 시장이 술렁이고 있다. 비거주 1주택 장기 보유 혜택에 의문을 표한 점이 기화가 됐다. 시장은 이 발언에 대해 양도소득세 장기보유특별공제(장특공제)를 축소하겠다는 의미라고 해석하고 있다. 혜택이 줄어든다면 전·월세 시장에 미치는 부정적 영향이 상당할 거라는 의견이 벌써부터 나온다. 전·월세 가격이 급등할 수 있다는 평가다.
논란의 발화점은 이 대통령의 SNS다. 이 대통령은 지난 23일 자신의 X(엑스)에 “비거주 1주택도 주거용 아닌 투자·투기용이라면 장기보유했다고 세금 감면은 이상해 보인다”며 “장특공제가 매물을 막고 투기를 권장하는 꼴”이라는 글을 올렸다. 이 대통령이 거론한 장특공제는 주택 보유 기간, 거주 기간이 길수록 양도차익 일부를 공제해 주는 제도다. 1가구 1주택자가 10년간 주택을 보유하면서 거주까지 하면 최대 80%까지 세액을 감면받는다. 실소유와 투자 두 마리 토끼를 잡으려는 갭투자자들이 선호하는 제도이기도 하다.
이 대통령이 오는 5월 양도소득세 중과 부활을 수 차례에 걸쳐 예고한 점에서 흘겨듣기가 힘든 발언이다. 시장은 이 대통령이 고가의 1주택자를 겨냥했다고 평가하고 있다. 문재인정부 때 국회 문턱을 넘지 못한 장특공제 축소 논의가 본격화할 거라는 전망이다.
전문가들은 일단 규제 시행 시 일정 부분 효과가 있을 거라는 평가다. 박원갑 KB국민은행 수석전문위원은 “서울 1주택자 비중이 86%로 높은데, 증세 시 50~70대를 중심으로 절세 매물이 나올 수 있다”며 “지금의 수도권 집값 상승 폭이 일부 둔화할 수 있을 것으로 본다”고 전망했다.
다만 후폭풍이 만만찮을 거라는 시각이 지배적이다. 전·월세 가격이 오를 수 있다는 것이다. 이 대통령 발언대로 거주 중심의 장특공제 개편이 이뤄지면 절세를 위해 실거주하는 경우가 늘어나게 된다. 그만큼 고가 아파트가 즐비한 수도권 지역의 전·월세 매물이 줄어들 수밖에 없다. 정부가 대출 규제, 토지거래허가제 시행으로 실거주 중심 대책들을 내놓은 상황인 점도 문제다. 가뜩이나 없는 매물이 더 줄 수 있다. 윤지해 부동산R114 리서치랩장은 “수요가 많은 핵심지 쪽에서 가격 안정 효과를 유도하는 정책일지 현재로선 의문”이라고 말했다.
국책연구기관의 연구 역시 비슷한 결과가 나올 수 있다고 분석한다. 국토연구원은 2023년 발간한 ‘부동산세제의 시장 영향력과 향후 정책방향 연구’ 보고서에서 “양도세 부담 증가는 매매시장에 매도물량을 감소시키게 된다”며 “주택 매입 수요자들이 전세 수요로 전환돼 전세 가격이 상승할 수 있다”고 짚었다.
우병탁 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 “공급이 충분히 되지 않으면 세금 카드 효과는 보지 못한 채 전세 등 주변 시장으로 부담 전가만 일어날 수 있다“며 “신중한 정책 설계가 필요하다”고 강조했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
