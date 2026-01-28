대법 관세 선고 앞두고 투자 종용… 또 등장한 트럼프식 협상술

韓 관세 재인상 기습발표 왜?

사법부 압박 지렛대 삼으려는 듯

국내 경제 불만 달래기용 분석도

요구 조건 충족 땐 철회 가능성

27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 지난해 10월 경북 경주 한·미 정상회담 당시 만났던 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 모습이 띄워져 있다. 트럼프 대통령이 관세 재인상 가능성을 언급하면서 한국 경제에도 불확실성이 커지는 양상이다. AP뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 한국에 대한 관세 재인상을 기습 발표한 것은 미 연방대법원의 상호관세 선고를 앞두고 빠른 투자를 압박하기 위한 트럼프식 협상 기술이란 평가가 나온다. 미국 경제 상황에 대한 유권자들의 불만 등을 고려한 국내용 ‘정치 행위’로도 볼 수 있다.



트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 한국의 상호관세를 15%에서 25%로 재인상하는 이유에 대해 한국 국회가 무역 협정을 승인하지 않았다는 말을 세 차례 반복했다. 더불어민주당이 지난해 11월 발의한 대미투자특별법 법안 제출로 미국 정부는 한국산 자동차 등에 대한 관세를 소급 인하했지만 한국의 대미 투자 절차는 아직 개시되지 않았다. 트럼프가 이날 무역 협정에 대해 “양국 모두에 위대한 협정” “역사적인 무역 협정”이라고 평가한 걸 감안하면 내용보다 ‘이행 속도’를 문제 삼은 것으로 볼 수 있다.



속도를 강조한 배경으로는 상호관세 위법 여부에 대한 결론을 앞두고 있다는 점을 들 수 있다. 트럼프는 자신의 관세 정책을 정당화는 논리로 한국을 포함한 세계 각국의 ‘대미 투자’를 강조해 왔다. 미국에 대한 투자가 신속히 진행돼 비가역적인 상황이 돼야 사법부를 압박하는 지렛대로 쓸 수 있다. 트럼프는 지난 20일 취임 1주년 기자회견에서도 알래스카의 액화천연가스(LNG) 파이프라인 사업과 관련해 “한국, 일본과 합의를 타결하면서 우리는 전례 없는 수준의 자금을 확보했다”고 자랑했다.



트럼프 2기 2년 차를 맞으면서 국내에서 경제 상황에 대한 불만이 커지고 있는 것도 신속한 투자 이행 압박의 배경일 수 있다. 올해 11월 중간선거를 앞두고 고물가에 대한 유권자 불만이 커지고, 민주당이 구매 여력을 의미하는 ‘어포더빌리티(affordability)’를 선거 구호로 내세우는 상황에서 한국의 대미 투자 집행은 트럼프의 ‘성취’로 홍보할 수 있다.



무역 합의 이행을 명분으로 한국의 디지털 규제 정책과 입법 전반을 압박하려는 포석도 감지된다. 쿠팡에 대한 국내 제재 기류와 미 법무부가 ‘검열법’으로 규정한 국회의 정보통신망법 개정 움직임 등이 기폭제로 작용했을 가능성이 거론된다. 미국은 지난 13일 제임스 헬러 주한 미국대사대리 명의로 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관에게 서한을 보내 한·미 조인트 팩트시트 후속 조치 이행을 촉구한 것으로 나타났다. 지난해 확정된 팩트시트에는 미국 기업에 대한 온라인 플랫폼, 디지털 서비스에 차별과 장벽을 세우지 않도록 하는 내용이 담겼다.



트럼프의 관세 엄포가 행동으로 이어질지는 지켜봐야 한다. 뉴욕타임스는 “26일(현지시간) 현재 백악관은 관세 변경을 시행하기 위한 행정명령을 아직 발표하지 않았다”고 전했다. 관세가 부과되려면 행정명령 같은 대통령 권한을 동원해야 한다. 트럼프는 올해 들어 이란과 교역 중인 국가에 대한 2차 관세, 그린란드에 소규모 병력을 파견한 유럽 8개국에 대한 관세를 발표했지만 실행하지 않거나 취소했다. 한국에 대한 관세 재인상도 요구 조건이 충족되면 슬그머니 사라질 수 있는 ‘위협’인 셈이다.



폴리티코는 “이(한국 관세 인상)는 트럼프가 이달 들어 잇따라 내놓은 관세 위협 가운데 가장 최근의 것이지만 그는 아직 그 어떤 것도 실제로 집행하지는 않았다”며 “유럽 국가들에 대해 그린란드 문제를 이유로 25% 관세를 부과하겠다는 위협의 경우에는 아예 전면 철회했다”고 전했다.



워싱턴=임성수 특파원, 세종=양민철 기자 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 한국에 대한 관세 재인상을 기습 발표한 것은 미 연방대법원의 상호관세 선고를 앞두고 빠른 투자를 압박하기 위한 트럼프식 협상 기술이란 평가가 나온다. 미국 경제 상황에 대한 유권자들의 불만 등을 고려한 국내용 ‘정치 행위’로도 볼 수 있다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 한국의 상호관세를 15%에서 25%로 재인상하는 이유에 대해 한국 국회가 무역 협정을 승인하지 않았다는 말을 세 차례 반복했다. 더불어민주당이 지난해 11월 발의한 대미투자특별법 법안 제출로 미국 정부는 한국산 자동차 등에 대한 관세를 소급 인하했지만 한국의 대미 투자 절차는 아직 개시되지 않았다. 트럼프가 이날 무역 협정에 대해 “양국 모두에 위대한 협정” “역사적인 무역 협정”이라고 평가한 걸 감안하면 내용보다 ‘이행 속도’를 문제 삼은 것으로 볼 수 있다.속도를 강조한 배경으로는 상호관세 위법 여부에 대한 결론을 앞두고 있다는 점을 들 수 있다. 트럼프는 자신의 관세 정책을 정당화는 논리로 한국을 포함한 세계 각국의 ‘대미 투자’를 강조해 왔다. 미국에 대한 투자가 신속히 진행돼 비가역적인 상황이 돼야 사법부를 압박하는 지렛대로 쓸 수 있다. 트럼프는 지난 20일 취임 1주년 기자회견에서도 알래스카의 액화천연가스(LNG) 파이프라인 사업과 관련해 “한국, 일본과 합의를 타결하면서 우리는 전례 없는 수준의 자금을 확보했다”고 자랑했다.트럼프 2기 2년 차를 맞으면서 국내에서 경제 상황에 대한 불만이 커지고 있는 것도 신속한 투자 이행 압박의 배경일 수 있다. 올해 11월 중간선거를 앞두고 고물가에 대한 유권자 불만이 커지고, 민주당이 구매 여력을 의미하는 ‘어포더빌리티(affordability)’를 선거 구호로 내세우는 상황에서 한국의 대미 투자 집행은 트럼프의 ‘성취’로 홍보할 수 있다.무역 합의 이행을 명분으로 한국의 디지털 규제 정책과 입법 전반을 압박하려는 포석도 감지된다. 쿠팡에 대한 국내 제재 기류와 미 법무부가 ‘검열법’으로 규정한 국회의 정보통신망법 개정 움직임 등이 기폭제로 작용했을 가능성이 거론된다. 미국은 지난 13일 제임스 헬러 주한 미국대사대리 명의로 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관에게 서한을 보내 한·미 조인트 팩트시트 후속 조치 이행을 촉구한 것으로 나타났다. 지난해 확정된 팩트시트에는 미국 기업에 대한 온라인 플랫폼, 디지털 서비스에 차별과 장벽을 세우지 않도록 하는 내용이 담겼다.트럼프의 관세 엄포가 행동으로 이어질지는 지켜봐야 한다. 뉴욕타임스는 “26일(현지시간) 현재 백악관은 관세 변경을 시행하기 위한 행정명령을 아직 발표하지 않았다”고 전했다. 관세가 부과되려면 행정명령 같은 대통령 권한을 동원해야 한다. 트럼프는 올해 들어 이란과 교역 중인 국가에 대한 2차 관세, 그린란드에 소규모 병력을 파견한 유럽 8개국에 대한 관세를 발표했지만 실행하지 않거나 취소했다. 한국에 대한 관세 재인상도 요구 조건이 충족되면 슬그머니 사라질 수 있는 ‘위협’인 셈이다.폴리티코는 “이(한국 관세 인상)는 트럼프가 이달 들어 잇따라 내놓은 관세 위협 가운데 가장 최근의 것이지만 그는 아직 그 어떤 것도 실제로 집행하지는 않았다”며 “유럽 국가들에 대해 그린란드 문제를 이유로 25% 관세를 부과하겠다는 위협의 경우에는 아예 전면 철회했다”고 전했다.워싱턴=임성수 특파원, 세종=양민철 기자 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지