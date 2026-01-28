호주오픈 돌풍 신성들, 사발렌카 앞에선 잠잠
‘최연소 8강’ 요비치에 2대 0 승리
무실세트 행진… 3번째 우승 도전
세계 최강의 벽은 높았다. 호주오픈에서 돌풍을 일으키며 올라온 10대 신성들이 아리나 사발렌카(1위·벨라루스)에 모두 무릎을 꿇었다.
사발렌카는 27일 호주 멜버른에서 열린 대회 10일째 여자 단식 8강전에서 이바 요비치(27위·미국)를 2대 0(6-3 6-0)으로 완파했다. 이번 대회 무실세트 행진을 이어가고 있는 사발렌카는 대회 통산 3번째 우승에 도전한다. 3연패를 노렸던 지난해엔 매디슨 키스(미국·9위)에게 패하며 아쉽게 우승 트로피를 놓쳤다.
이번 대회 준결승 길목에서 만난 상대는 2007년생 신예 요비치다. 요비치에겐 생애 첫 그랜드슬램 8강 무대였다. 2007년 니콜 바이디소바 이후 최연소 대회 8강 진출자이자, 1998년 비너스 윌리엄스 이후 단 한 세트도 내주지 않고 8강에 오른 최연소 선수다. 지난해 대회 출전 당시 191위였던 그는 랭킹을 1년 새 164계단이나 끌어올렸다.
승부는 사발렌카의 압도적인 승리였다. 사발렌카는 경기 초반부터 3-0으로 앞서 나가며 주도권을 잡았다. 요비치가 세 차례 브레이크 포인트 기회를 만들어내며 첫 세트를 1시간 가까이 끌고 갔지만 역부족이었다. 사발렌카는 더 압박했다. 그는 두 번째 세트에서 단 한 게임도 내주지 않으며 빠르게 경기를 끝냈다.
사발렌카는 앞서 16강에선 지난해 신인상 수상자인 2006년생 빅토리아 음보코(16위·캐나다)를 2대 0으로 물리쳤다. 그는 경기가 끝난 뒤 “최근 10대 선수들이 계속 나를 시험하고 있다”며 “점수만 보고 판단해선 안 된다. 힘든 승부였다. 놀라운 테니스를 했고 나를 한 단계 더 높은 수준으로 끌어올렸다”고 말했다.
이날 남자 단식에서도 2005년생 베트남계 미국 선수 러너 티엔(12위)이 고배를 마셨다. 티엔은 알렉산더 츠베레프(3위·독일)와의 8강전에서 1대 3(3-6 7-6<7-5> 1-6 6-7<3-7>)으로 패했다. 티엔 역시 처음으로 오른 메이저 대회 8강이었다. 2015년 닉 키리오스 이후 대회 8강에 오른 최연소 선수다.
티엔은 이날 네트 플레이와 드롭샷을 앞세워 츠베레프를 상대로 접전을 펼쳤다. 하지만 에이스 24개, 더블폴트 1개 등 무결점 서브 플레이를 펼친 츠베레프를 넘지 못했다. 첫 메이저 대회 우승을 노리는 츠베레프는 “정말 오랜만에 이렇게 베이스라인에서 잘하는 선수를 상대했다”며 “서브 에이스가 20개 정도가 아니었다면 이기지 못했을 것”이라고 말했다.
정신영 기자
