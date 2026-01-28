대미투자법, 상임위도 못 올라… 與 “1분기 통과” 野 “정부 책임”

트럼프가 문제 삼은 입법 상황

특별법 6건 발의… 국회 심의 안 돼

민주 “정상 과정”… 지연 전략 해석도

국힘 “정부·여당 협조 요청 없었다”

관세협정 비준 놓고도 여야 갈등

한정애(왼쪽) 더불어민주당 정책위의장이 27일 국회 의원회관에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 미국의 관세 재인상 움직임에 대해 대화하고 있다. 한 정책위의장은 면담 직후 “최소한 2월 말~3월 초, 1분기 안에는 (국회를) 통과할 수 있지 않겠느냐”고 말했다. 이병주 기자

국회도 도널드 트럼프 미국 대통령의 기습적 관세 인상 선언으로 발등에 불이 떨어졌다. 지난해 11월 대미투자 특별법을 발의한 뒤 소관 상임위원회 심사조차 이뤄지지 않았기 때문이다. 심의 지연을 두고 고환율을 의식한 전략적 선택이라는 해석도 나오지만 야당이 대미투자 특별법 발의 후 전혀 협조 요청이 없었다고 비판하면서 정부·여당이 방심한 게 아니냐는 지적도 제기된다.



한정애 민주당 정책위의장은 27일 국회에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 면담한 직후 “(대미투자 특별법을) 별문제 없이 심의한다면 2월 말~3월 초, 올해 1분기 안에는 충분히 통과시킬 수 있지 않겠느냐”며 “국회가 정해진 일정대로 차분하게 진행하면 미국도 불필요한 오해를 해소할 수 있을 것”이라고 밝혔다.



이날 기준 여야가 발의한 대미투자 특별법(한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법) 제정안은 총 6건이다. 가장 오래된 김병기 무소속 의원안은 지난해 11월 26일 발의됐다. 국회 재정경제기획위원회는 이후 두 달여 동안 이들 법안을 상정·심사하지 않았다.



민주당은 정해진 일정에 따랐을 뿐이란 입장이다. 지난달엔 각종 예산부수법안과 조세 관련 법안을, 이달엔 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회에 각각 주력한 것뿐이라는 취지다. 민주당 재경위 관계자는 “한·미 합의 내용은 법안 발의까지였고, 통과 시점은 없었다”고 지적했다.



정치권 일각에서는 그간 정부·여당이 불안정한 환율 상황 등을 고려해 전략적 차원에서 심사에 부러 속도를 내지 않았을 것이라는 관측도 나왔다. 이에 한 민주당 소속 재경위원은 “국익을 생각하면 서두를 필요가 없다는 관측도 제기될 순 있지만, 어디까지나 정상적 심의 절차를 밟는 중”이라고 선을 그었다.



국민의힘은 정부·여당 책임론을 제기했다. 단식에서 회복 중인 장동혁 대표는 페이스북 글에서 “자기들이 장악한 국회의 입법을 탓하며 화만 내는 대통령”이라며 “이 대통령은 참모들 뒤에 숨지 말고 트럼프 대통령에게 전화하라”고 날을 세웠다. 임이자 재경위원장은 앞서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 앞으로 무역 합의 후속 조치의 이행을 촉구하는 미국 측 서한이 도착했다는 점을 거론하면서 “이재명정부가 외교를 제대로 하고 있는가 의구심이 들 정도”라고 꼬집었다.



야당은 관세협정을 비준하지 않은 탓이라는 비판도 이어졌다. 송언석 국민의힘 원내대표는 “이 모든 사태의 책임은 국회 비준 절차를 외면해 온 이 대통령과 정부에 있다”며 “지난해 11월 말 민주당의 대미투자 특별법 발의 이후 정부는 국회에 아무런 요구도, 요청도 없었다”고 말했다. 이에 국회 외교통일위원회 소속 민주당 의원들은 “미국과 관세협상을 맺은 일본도 국회 비준을 거치지 않았다”며 “우리나라만 비준해서 구속력 높은 조약으로 격상시키는 건 우리 발을 스스로 묶는 것이나 마찬가지”라고 반박했다.



송경모 윤예솔 최수진 기자



GoodNews paper ⓒ 국회도 도널드 트럼프 미국 대통령의 기습적 관세 인상 선언으로 발등에 불이 떨어졌다. 지난해 11월 대미투자 특별법을 발의한 뒤 소관 상임위원회 심사조차 이뤄지지 않았기 때문이다. 심의 지연을 두고 고환율을 의식한 전략적 선택이라는 해석도 나오지만 야당이 대미투자 특별법 발의 후 전혀 협조 요청이 없었다고 비판하면서 정부·여당이 방심한 게 아니냐는 지적도 제기된다.한정애 민주당 정책위의장은 27일 국회에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 면담한 직후 “(대미투자 특별법을) 별문제 없이 심의한다면 2월 말~3월 초, 올해 1분기 안에는 충분히 통과시킬 수 있지 않겠느냐”며 “국회가 정해진 일정대로 차분하게 진행하면 미국도 불필요한 오해를 해소할 수 있을 것”이라고 밝혔다.이날 기준 여야가 발의한 대미투자 특별법(한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법) 제정안은 총 6건이다. 가장 오래된 김병기 무소속 의원안은 지난해 11월 26일 발의됐다. 국회 재정경제기획위원회는 이후 두 달여 동안 이들 법안을 상정·심사하지 않았다.민주당은 정해진 일정에 따랐을 뿐이란 입장이다. 지난달엔 각종 예산부수법안과 조세 관련 법안을, 이달엔 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회에 각각 주력한 것뿐이라는 취지다. 민주당 재경위 관계자는 “한·미 합의 내용은 법안 발의까지였고, 통과 시점은 없었다”고 지적했다.정치권 일각에서는 그간 정부·여당이 불안정한 환율 상황 등을 고려해 전략적 차원에서 심사에 부러 속도를 내지 않았을 것이라는 관측도 나왔다. 이에 한 민주당 소속 재경위원은 “국익을 생각하면 서두를 필요가 없다는 관측도 제기될 순 있지만, 어디까지나 정상적 심의 절차를 밟는 중”이라고 선을 그었다.국민의힘은 정부·여당 책임론을 제기했다. 단식에서 회복 중인 장동혁 대표는 페이스북 글에서 “자기들이 장악한 국회의 입법을 탓하며 화만 내는 대통령”이라며 “이 대통령은 참모들 뒤에 숨지 말고 트럼프 대통령에게 전화하라”고 날을 세웠다. 임이자 재경위원장은 앞서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 앞으로 무역 합의 후속 조치의 이행을 촉구하는 미국 측 서한이 도착했다는 점을 거론하면서 “이재명정부가 외교를 제대로 하고 있는가 의구심이 들 정도”라고 꼬집었다.야당은 관세협정을 비준하지 않은 탓이라는 비판도 이어졌다. 송언석 국민의힘 원내대표는 “이 모든 사태의 책임은 국회 비준 절차를 외면해 온 이 대통령과 정부에 있다”며 “지난해 11월 말 민주당의 대미투자 특별법 발의 이후 정부는 국회에 아무런 요구도, 요청도 없었다”고 말했다. 이에 국회 외교통일위원회 소속 민주당 의원들은 “미국과 관세협상을 맺은 일본도 국회 비준을 거치지 않았다”며 “우리나라만 비준해서 구속력 높은 조약으로 격상시키는 건 우리 발을 스스로 묶는 것이나 마찬가지”라고 반박했다.송경모 윤예솔 최수진 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지