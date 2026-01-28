양도세 중과 예고 후… “4월쯤 급매 나올 듯”

강남권 매물 증가 수치로 확인

외곽 매물은 급격히 늘지 않을 듯



“다주택자 양도소득세 중과 유예가 끝난다고 하니 조금씩 다주택자들 매물이 나오기 시작했다. 미리 집을 내놨던 사람들은 안전하게 5월 9일 이전에 거래를 마치려고 가격을 깎아서 팔고 있다. 오늘 거래된 집도 최근 거래 금액보다 2억5000만원 낮춰서 계약했다. 1주택자들도 ‘파는 게 낫느냐’며 문의해오는 사람이 많아졌다.”



27일 서울 서초구 잠원동의 한 공인중개사 A씨는 부동산시장 분위기를 이렇게 설명했다. 시장에 나와 있던 매물들도 가격 조정 없이는 계약이 잘 성사되지 않는다고 했다. 그러면서 A씨는 “4월쯤 급매도 나올 듯해 손님들에겐 급하게 사지 말라고 하고 있다”고 덧붙였다.



정부가 다주택자 양도소득세 중과 재개 방침을 공식화한 뒤 부동산시장이 술렁이고 있다. 특히 고가주택이 밀집한 강남권역에서 매물이 소폭 늘고 거래가격은 낮아지는 등 빠르게 반응이 나타나는 모습이다.



부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 서울 아파트 매매 물건은 5만6107건으로 집계됐다. 이재명 대통령이 다주택자 양도세 중과 유예 종료 방침을 밝히기 전인 22일(5만6216건)보다 0.2%(109건) 줄었다. 서울 대부분 지역에서 매물이 줄었으나 강남 3구(강남·서초·송파)와 용산구, 동작구 등 일부 한강 벨트 지역은 며칠 새 매물이 늘었다.



가장 많이 늘어난 곳은 송파구다. 22일 3471건에서 이날 3607건으로 3.9% 증가했다. 이어 용산구(3.0%), 동작구(2.6%), 서초구(2.3%), 강동구(1.5%), 강남구(1.1%) 등에서 매물 증가가 나타났다.



강남 지역 대표 단지에서는 실거래가보다 낮아진 매물도 등장했다. 강남구 압구정동 현대1·2차 전용 161㎡는 최근 실거래가인 86억원보다 4억원 낮은 82억원에 매물이 나왔다. 서초구 신반포4차 전용 108㎡는 지난달 거래 금액인 51억원보다 1억원 낮춘 50억원에 급매물을 내놨다.



전문가들은 당분간 다주택자 혹은 고가주택을 보유한 고령의 1주택자들 매물이 시장에 나올 것으로 전망했다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “다만 주택담보대출을 최대로 받을 수 있는 서울 외곽 지역은 실수요자들이 몰리며 오히려 매물이 급격히 늘진 않을 것으로 보인다”고 말했다.



다만 5월 9일 이후를 우려하는 목소리도 나온다. 다주택자의 매물이 시장에 나오더라도 10·15 대책으로 주담대 한도가 줄어든 탓에 매수자들이 매물을 받지 못할 수 있다는 것이다. 고준석 연세대 상남경영원 교수는 “5월 10일부터는 공급도 수요도 막히게 된다. 집을 팔지 못한 다주택자들은 월세로 전환해 종부세 부담을 임차인에게 전가할 수 있다”며 “매물 순환은 안 되고 임차인의 부담은 커지는 상황이 생길 수 있다”고 짚었다.



정진영 기자 young@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “다주택자 양도소득세 중과 유예가 끝난다고 하니 조금씩 다주택자들 매물이 나오기 시작했다. 미리 집을 내놨던 사람들은 안전하게 5월 9일 이전에 거래를 마치려고 가격을 깎아서 팔고 있다. 오늘 거래된 집도 최근 거래 금액보다 2억5000만원 낮춰서 계약했다. 1주택자들도 ‘파는 게 낫느냐’며 문의해오는 사람이 많아졌다.”27일 서울 서초구 잠원동의 한 공인중개사 A씨는 부동산시장 분위기를 이렇게 설명했다. 시장에 나와 있던 매물들도 가격 조정 없이는 계약이 잘 성사되지 않는다고 했다. 그러면서 A씨는 “4월쯤 급매도 나올 듯해 손님들에겐 급하게 사지 말라고 하고 있다”고 덧붙였다.정부가 다주택자 양도소득세 중과 재개 방침을 공식화한 뒤 부동산시장이 술렁이고 있다. 특히 고가주택이 밀집한 강남권역에서 매물이 소폭 늘고 거래가격은 낮아지는 등 빠르게 반응이 나타나는 모습이다.부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 서울 아파트 매매 물건은 5만6107건으로 집계됐다. 이재명 대통령이 다주택자 양도세 중과 유예 종료 방침을 밝히기 전인 22일(5만6216건)보다 0.2%(109건) 줄었다. 서울 대부분 지역에서 매물이 줄었으나 강남 3구(강남·서초·송파)와 용산구, 동작구 등 일부 한강 벨트 지역은 며칠 새 매물이 늘었다.가장 많이 늘어난 곳은 송파구다. 22일 3471건에서 이날 3607건으로 3.9% 증가했다. 이어 용산구(3.0%), 동작구(2.6%), 서초구(2.3%), 강동구(1.5%), 강남구(1.1%) 등에서 매물 증가가 나타났다.강남 지역 대표 단지에서는 실거래가보다 낮아진 매물도 등장했다. 강남구 압구정동 현대1·2차 전용 161㎡는 최근 실거래가인 86억원보다 4억원 낮은 82억원에 매물이 나왔다. 서초구 신반포4차 전용 108㎡는 지난달 거래 금액인 51억원보다 1억원 낮춘 50억원에 급매물을 내놨다.전문가들은 당분간 다주택자 혹은 고가주택을 보유한 고령의 1주택자들 매물이 시장에 나올 것으로 전망했다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “다만 주택담보대출을 최대로 받을 수 있는 서울 외곽 지역은 실수요자들이 몰리며 오히려 매물이 급격히 늘진 않을 것으로 보인다”고 말했다.다만 5월 9일 이후를 우려하는 목소리도 나온다. 다주택자의 매물이 시장에 나오더라도 10·15 대책으로 주담대 한도가 줄어든 탓에 매수자들이 매물을 받지 못할 수 있다는 것이다. 고준석 연세대 상남경영원 교수는 “5월 10일부터는 공급도 수요도 막히게 된다. 집을 팔지 못한 다주택자들은 월세로 전환해 종부세 부담을 임차인에게 전가할 수 있다”며 “매물 순환은 안 되고 임차인의 부담은 커지는 상황이 생길 수 있다”고 짚었다.정진영 기자 young@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지