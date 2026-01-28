SK이노 E&S, 호주 가스전서 LNG 첫 생산… “14년 투자 결실”
바로사 가스전 LNG 운송·선적
향후 20년간 연간 130만t 확보
SK이노베이션 E&S가 호주 바로사 가스전에서 생산한 천연가스를 처음으로 액화천연가스(LNG) 카고에 선적하는 데 성공했다. 2012년 해당 사업에 참여한 이후 14년 만에 거둔 결실이다.
SK이노베이션 E&S은 호주 북서부 해상에 있는 바로사 가스전에서 생산한 천연가스를 다윈 LNG 터미널로 운송해 첫 선적을 완료했다고 27일 밝혔다. 국내 민간 기업이 해외 자원개발 사업 초기 단계부터 참여해 LNG 생산을 성공적으로 마무리한 건 처음이다.
바로사 가스전은 호주 북서부 해안에서 약 300㎞ 떨어진 해상에 있다. SK이노베이션 E&S는 호주 산토스, 일본 제라와 함께 가스전 개발의 핵심 파트너 역할을 수행했다. 그간 가스전 매장량 평가, 인허가, 해상 및 육상 설비 건설 등에 총 16억 달러(약 2조3000억원)를 투자했다.
이번 사업은 신규 LNG 터미널을 짓는 대신 바로사 가스전 인근의 다윈 LNG 터미널 설비를 개조해 재활용하는 ‘브라운필드’ 방식을 채택해 투자비를 절감한 점도 특징이다. 또 중동이나 미국 대비 지리적으로 가까운 호주(수송 기간 약 10일) 루트를 통한 가스 도입으로 운송비용을 낮췄다.
SK이노베이션 E&S는 이번 생산을 시작으로 향후 20년간 연간 130만t 규모의 LNG를 확보할 수 있게 됐다. 이는 국내 연간 LNG 전체 도입량의 약 3% 수준이다. 이종수 SK이노베이션 E&S 사장은 “바로사 가스전의 첫 LNG 생산은 리스크가 큰 자원개발 분야에서 민간 기업이 장기적 안목으로 수십년 간 도전해 이뤄낸 성과”라며 “SK이노베이션 E&S의 사업기반을 공고히 하는 핵심 역할을 하게 될 것으로 기대한다”고 말했다.
