“국회 입법 속도 느려 일할 수 없다… 세금 떼먹곤 못산다고 알게 해야”
李 “정부 기본 정책 입법조차 20%뿐
계류 법안만 수백개, 어느 세월에…”
이재명 대통령이 정부 핵심 정책 관련 입법이 미비한 상황을 지적하며 “국회가 너무 느려서 일할 수가 없는 상태”라고 비판했다.
이 대통령은 27일 청와대에서 국무회의를 주재하며 “(정부 출범) 8개월이 다 돼 가는데, 정부의 기본적인 정책 방침에 대한 입법조차도 20%밖에 안 됐다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령 발언은 체납 국세 외 수입 징수를 위해 필요한 관련 법 개정이 지연되고 있음을 지적하며 나왔다. 임광현 국세청장이 법 개정 필요성을 언급하자 이 대통령은 “충분히 이해하겠지만 국회 입법 속도가 너무 느리다”며 “계속 기다릴 수 없으니 그 전이라도 각 부처 명의로 (인력을) 뽑아 파견하든지 합동 관리를 해주면 된다”고 말했다.
임 청장이 입법 조치로 하는 게 더 빠를 것 같다고 답하자 이 대통령은 “아이, 참 말을…. 국회가 지금 너무 느려서 어느 세월에 (입법) 될지 모른다. 그때까지 기다릴 거냐”며 답답함을 토로했다. 이어 “지금 국회에 계류된 법률이 수백 개인데 저런 속도로 해서 어느 세월에 될지 모른다”며 “행정은 속도가 중요한데 기다리면 안 된다”고 강조했다.
이 대통령은 체납 세금 징수와 관련해선 “(체납자가) 덕을 보게 해서는 안 된다. 반드시 전수조사해서 세금 떼먹고는 못 산다(고 인식하게 해야 한다)”고 지적했다. 기획예산처를 향해선 “정부가 악착같이 임금을 적게 주고 착취할 필요 없다”며 “모범적 사용자가 된다고 생각하고 (체납 관리 인력에) 적정 임금을 지급하라”고 지시했다.
이 대통령이 입법 지연 문제를 이례적으로 강하게 지적하자 한·미 관세 협상 결과물은 국회 비준 대상이라며 대미투자특별법 처리를 반대해온 국민의힘을 겨냥한 것이란 해석도 나왔다. 그러나 김남준 청와대 대변인은 “주요 공약 및 정책 관련 법안을 통칭해 말씀한 것”이라고 부인했다.
이 대통령은 “비정상적으로 부동산에 집중된 자원 배분 왜곡을 반드시 바로잡아야 한다”며 부동산 투기 엄단 의지도 재차 피력했다. 이 대통령은 다주택자 양도소득세 중과 유예를 연장하지 않기로 한 결정에 대해 “‘당연히 연장하겠지’라고 기대하거나, 연장하지 않는다니 마치 새로 양도세를 중과하는 것처럼 정책을 공격하기도 하더라”고 지적했다.
이어 “계속 연장을 할 거면 고정 입법을 하지 왜 일몰제로 입법하겠나. 일몰하려 하면 저항하고 문제 삼는 일이 아주 일상이 됐다”며 “힘이 세다고 바꿔주고, 힘이 없으면 그냥 추진하는 방식으로 정책을 집행해선 절대 안 된다”고 강조했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
