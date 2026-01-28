대통령 “비싸다” 지적에… 생리대 업계, 중저가 라인 확대
과점 시장 구조로 높은 가격 유지
국세청, 업체 17곳 세무조사 돌입
이재명 대통령이 생리대 가격 문제를 공개적으로 지적한 후 생리대 업계가 중저가 제품 확대에 나섰다. 공정거래위원회의 가격 담합 조사에 이어 국세청까지 세무조사에 착수하면서 주요 제조사들을 둘러싼 압박 수위가 한층 높아지는 모습이다.
27일 유통업계에 따르면 유한킴벌리와 LG유니참, 깨끗한나라 등 주요 생리대 제조사 3곳은 중저가 생리대 공급 확대와 신제품 출시를 예고했다. 이들 기업은 국내 생리대 시장 점유율의 80% 이상을 차지하고 있다.
유한킴벌리는 ‘좋은느낌 순수’, ‘코텍스 오버나이트’ 등 중저가 제품 3종을 온라인을 중심으로 판매해 왔다. 다만 접근성이 낮다는 지적에 따라, 오프라인 채널도 확대한다는 방침이다. 아울러 올해 2분기 중 프리미엄 제품 대비 공급가를 절반 수준으로 낮춘 ‘수퍼롱 오버나이트’ 신제품도 출시할 예정이다.
LG유니참 역시 기존 프리미엄 제품보다 가격을 절반가량 낮춘 신제품을 3월 중 선보일 계획이다. 현재 식품의약품안전처 품목 변경 절차를 진행 중이며, 절차가 마무리되는 대로 본격적인 출시가 이뤄질 전망이다. 깨끗한나라는 ‘순수한면’, ‘디어스킨’ 등의 브랜드를 중심으로 중저가 생리대 제품군 확대를 검토하고 있다. 상반기 내 부담을 낮춘 가격대의 제품군을 구축하고, 유통 구조 개선도 병행한다는 방침이다.
생리대 가격을 둘러싼 논란은 그간 꾸준히 제기돼 왔다. 생리대는 생활 필수재로 가격 탄력성이 낮아 가격이 인상돼도 수요 이탈이 제한적인 데다, 과점 시장 구조로 인해 업체 간 가격 경쟁 유인이 크지 않아 높은 가격이 유지됐다. 여성환경연대가 발표한 ‘2023 일회용 생리대 가격 및 광고 모니터링’ 보고서에 따르면 국내 생리대 1개 평균 가격은 해외 제품보다 196.56원(39.55%) 높은 것으로 나타났다.
이 대통령은 최근 잇따라 생리대 가격 부담 문제를 언급하고 있다. 이 대통령은 지난 20일 국무회의에서 “해외 생리대보다 우리나라 제품이 40% 가까이 비싼 게 사실인 것 같은데, 싼 것도 만들어 팔아야 가난한 사람도 쓸 수 있지 않겠느냐”며 “필요한 최소 품질을 갖춘 생리대를 저렴하게 만들어 무상으로 공급하는 방안도 한 번 연구해 볼 생각”이라고 말했다. 지난 26일에는 주요 생리대 제조사들의 가격 정책 변화를 다룬 기사를 자신의 X(구 트위터)에 공유하며 “제대로 자리 잡았으면 한다”고 밝혔다.
지난달 공정거래위원회가 주요 생리대 제조사들의 가격 담합 여부 조사에 착수한 데 이어, 국세청은 이날 위생용품 제조업체 등 17곳에 대해 세무조사에 돌입했다. 조사 대상에는 시장 점유율 상위 업체 중 가격 담합 의혹이 있거나 ‘제품 고급화’를 이유로 가격을 인상한 기업들이 포함됐다. 대기업 계열사 2곳과 중견기업 2곳이 포함됐으며, 전체 탈루 혐의 금액은 약 4000억원으로 알려졌다.
김승연 기자, 세종=신준섭 기자 kite@kmib.co.kr
