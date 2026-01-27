中, 하이난에 항모 ‘드라이독’ 건설… “남중국해 작전 공백 사라졌다”

中 두 번째 항모 위성사진으로 포착

아프리카 지부티 해군기지와도 연계

대만군 병사들이 27일 타이중의 한 기지에서 훈련에 참가하고 있다. 구리슝 대만 국방장관은 최근 입법회(국회)에서 1조2500억 대만 달러(약 57조5000억원) 규모의 특별국방예산법안 승인이 지연되자 “미국산 무기 구매 계약이 늦어지고 있다”고 우려했다. EPA연합뉴스

중국이 남중국해는 물론 인도양과 중동, 아프리카로의 해군력 투사를 위해 남부 하이난에 항공모함용 ‘드라이독’(dry dock)을 건설했다는 보도가 나왔다.



27일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 미국 지리정보기업인 올소스 애널리시스는 지난 21일 촬영한 위성사진을 통해 중국의 두 번째 항모 산둥함이 하이난성 싼야시 위린해군기지의 드라이독에서 포착됐다고 밝혔다. 2017년 건설을 시작한 이 드라이독은 800m 길이로 중국의 세 번째 항모 푸젠함도 정박이 가능한 것으로 알려졌다.



드라이독은 항모를 물 밖으로 끌어 올려 선체·프로펠러·해수 흡입구 등을 수리·점검(MRO)하는 특수시설로 항모의 작전 준비태세와 수명 연장에 필수다.



올소스는 “중국 항모의 수리와 정비는 북부의 다롄조선소에서만 해 왔다”면서 “위린기지의 항모 드라이독 가동으로 중국의 항모 작전수행 능력이 크게 향상될 것”이라고 전망했다.



위린기지는 중국 인민해방군 남해함대의 핵심 거점이자 남중국해 작전을 위한 전략 요충지다. 부근 룽포기지와 연계해 094형 핵추진 탄도미사일잠수함 등의 기지로 활용됐는데 드라이독 건설로 중국 항모 작전의 중심지 역할도 할 전망이다.



싱가포르 난양공대 라자라트남 국제연구원(RSIS)의 콜린 코 선임연구원은 “최근 몇 년 새 잦은 분쟁으로 인민해방군 해군이 남중국해에 상주할 필요성이 커졌다”면서 “위린기지 항모 드라이독 건설로 남중국해에서 항모 공백은 생기지 않게 됐다”고 진단했다. 이어 “중국 북부 다롄과 남부 위린기지 항모 드라이독 운용으로 항모들이 대만해협과 바시해협(대만 란위섬과 필리핀 바탄제도 사이), 남중국해·인도양·중동은 물론 아프리카의 지부티 중국 해군기지와도 연계 작전을 할 수 있다”고 짚었다.



SCMP는 지난달 발표된 미 국방부의 중국 군사력 보고서를 인용해 인민해방군이 2035년까지 항모 6척을 추가 건조해 총 9척의 항모를 확보할 것이라고 전했다. 해군력 1위인 미국이 운용하는 항모는 현재 11척이다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



