‘脫 엔비디아’ MS도 자체 AI칩 출시… SK하이닉스, HBM 단독 공급
주문형 반도체 수요 폭증 전망
엔비디아, 경쟁자 늘자 CPU 도전
구글과 아마존웹서비스(AWS)에 이어 마이크로소프트(MS)까지 자체 ‘인공지능(AI) 칩’ 카드를 꺼냈다. SK하이닉스가 해당 칩에 최신 고대역폭메모리(HBM)를 단독으로 공급한다. ‘엔비디아 의존도’를 낮추려는 빅테크 기업들이 맞춤형 AI 칩 개발에 눈을 돌리면서 주문형 반도체(ASIC) 수요도 당분간 급증할 전망이다. 초조해진 엔비디아는 중앙처리장치(CPU) 시장으로 영역을 넓히며 활로를 모색 중이다.
MS는 추론 작업 효율성을 높인 AI 칩 ‘마이아 200’을 출시했다고 26일(현지시간) 밝혔다. MS가 자체 칩을 내놓은 건 2023년 ‘마이아 100’을 공개한 뒤 2년여 만이다. 마이아 200은 ‘경량 연산’ 성능에서 먼저 나온 경쟁사 제품을 앞서는 것으로 나타났다. 경량 연산은 컴퓨터 자원을 최소한으로 사용해 AI 모델이나 프로그램을 실행하는 기술이다. 경량 연산 성능이 뛰어나면 적은 자원으로 더 많은 작업을 처리할 수 있다.
MS는 마이아 200의 경량 연산 성능이 AWS 자체 AI 칩 ‘트레이니엄3’의 3배에 달하고, 구글 7세대 텐서처리장치(TPU) ‘아이언우드’도 상회한다고 설명했다. 사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)는 “업계 최고 추론 효율성을 위해 설계된 이 제품은 현존 시스템 대비 달러당 성능이 30% 높다”고 설명했다.
해당 칩 1개에는 SK하이닉스의 12단 HBM3E 제품이 6개 탑재되는 것으로 확인됐다. 생산은 엔비디아가 이달 초 공개한 차세대 플래그십 칩 ‘베라 루빈’과 마찬가지로 대만 TSMC의 3나노미터(㎚) 공정이 적용된다. MS는 이미 미국 아이오와주 데이터센터에 마이아 200을 적용했고, 애리조나주 데이터센터 등으로 활용 범위를 넓혀갈 예정이다.
MS를 비롯한 주요 빅테크 기업들은 AI 칩 직접 개발을 통해 ‘탈(脫)엔비디아’를 적극 추진하는 중이다. 구글은 지난해 11월 아이언우드로 자사 AI 모델 ‘제미나이 3’를 학습시켰다고 발표했다. 자체 AI 칩으로 압도적인 성능의 제미나이3를 완성시키며 시장에 긴장감을 불어넣었다. 현재 아이언우드에 탑재되는 HBM 90%는 삼성전자와 SK하이닉스가 공급을 담당하는 것으로 알려졌다. AWS가 지난달 공개한 트레이니엄3의 경우 전작에 비해 컴퓨팅 성능은 4배 이상으로 끌어올린 반면 에너지 소비량은 40% 낮춰 시장 경쟁력을 입증했다.
경쟁자가 늘어난 엔비디아는 같은 날 데이터센터 운영업체 코어위브에 20억 달러(약 2조9000억원)를 추가로 투자하며 동맹을 강화했다. 양사는 오는 2030년까지 5기가와트(GW) 이상의 AI 특화 데이터센터 확보를 목표로 한다. 코어위브가 엔비디아 가속 컴퓨팅 플랫폼을 활용해 데이터센터를 구축하고 엔비디아는 부지와 전력, 건축물 확보를 지원하는 방식이다.
엔비디아는 이번 계약에서 차세대 서버용 CPU ‘베라’를 대규모 공급하기로 했다. 엔비디아가 CPU를 그래픽처리장치(GPU)와 결합하지 않고 독립형으로 고객에게 판매하는 것은 처음이다.
향후 GPU 영역에서의 경쟁이 치열해질 것에 대비해 그간 인텔과 AMD가 주도해 온 CPU 시장에 본격 진입하겠다는 의미로 보인다. 시장조사기관 머큐리리서치에 따르면 지난해 3분기 기준 글로벌 CPU 시장에서 인텔과 AMD의 점유율은 각각 74.4%, 25.6%였다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
