한화, 캐나다 기업 5곳과 손잡아… 정부 특사단 “자동차·수소 협력”
60조원 캐나다 잠수함 수주전
철강·AI·우주 분야 협력 추진
한화그룹이 최대 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업(CPSP) 수주를 위해 철강과 인공지능(AI), 우주 분야 관련 현지 기업 5곳과 손을 잡았다. 캐나다 정부가 중시하는 ‘현지 산업 기여’ 조건을 충족하기 위한 전략적 행보다. 캐나다를 방문 중인 정부 특사단은 양국의 자동차 산업 및 수소 경제 전반에 걸친 협력 가능성을 강조하며 총력 지원을 펼쳤다.
한화그룹은 26일(현지시간) 캐나다 토론토 파크 하얏트 호텔에서 열린 ‘한국·캐나다 산업협력 포럼’에서 현지 철강·AI·우주 분야 기업 5곳과 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다. 포럼에는 강훈식 대통령비서실장과 김정관 산업통상부 장관, 이용철 방위사업청장 등이 참석했다. 캐나다 측에선 빅터 피델리 온타리오주 경제개발부 장관, 필립 제닝스 혁신과학경제개발부 차관 등이 자리했다.
강 실장은 “양국이 자동차 산업 분야에서 전략적 협업을 강화한다면 한국은 북미 지역 내 자동차 산업의 새로운 교두보를 마련할 수 있고 캐나다는 새로운 성장동력을 확보할 수 있다”고 말했다. 잠수함 사업 발주 반대급부로 현대차 등의 현지 생산시설 투자를 원하는 캐나다 정부를 향한 발언이다. 김 장관은 “캐나다의 풍부한 재생에너지와 가스를 활용해 수소 생산 및 인프라 구축, 수소 차량과 모빌리티 보급 등 수소 경제 전반에 걸친 협력을 추진할 준비가 돼 있다”고 강조했다.
이번에 MOU를 체결한 한화 계열사와 캐나다 기업들은 잠수함 사업 수주를 전제로 현지 강재 공장 건설, 잠수함 유지·보수·정비(MRO) 인프라에 활용될 철강 공급 체계 구축 등에 협력하기로 했다. 이를 위해 한화오션은 3억4500만 캐나다달러(3650억원)를 출연한다. 또 한화오션·한화시스템은 캐나다의 유니콘 AI 기업인 코히어와 함께 조선산업 전반과 잠수함 시스템 통합·운용에 적용할 수 있는 특화된 AI 기술을 개발할 계획이다.
한화오션과 컨소시엄을 구성한 HD현대중공업도 그룹 차원에서 힘을 보탰다. 잠수함 운용·보수를 위한 종합 컨설팅 제공, 함정·잠수함 기술과 선박 건조 노하우 이전 등 캐나다 조선산업의 경쟁력을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 캐나다 원유 업체와 협력해 잠수함 사업 기간 수조원대 규모의 원유를 수입하는 방안도 포함됐다.
캐나다에 경제사절단을 파견한 한국경제인협회는 포럼 후 캐나다기업연합회와 공동으로 ‘제3차 한국 캐나다 CEO 대화’를 개최했다. 사절단은 이어 오타와로 이동해 통상·투자유치 정책 사령탑인 마닌더 시두 국제통상부 장관과 간담회를 진행한다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사