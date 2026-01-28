트럼프발 고관세 파장, 현대차·기아 연 4조원 날릴 판

자동차·배터리 업계도 긴장감 커져

마스가 가동 앞둔 조선 업계 ‘한숨’

재계 “정부가 협상 통해 해결할 전망”

도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 관세 인상을 발표하자 국내 산업계가 술렁이고 있다. 자동차 등 한국산 제품에 부과되는 관세를 15%에서 25%로 올릴 수 있다는 경고가 나오면서 ‘관세 폭탄’ 재현 우려가 확산하고 있다.



가장 직접적인 영향을 받는 현대자동차그룹은 사업 계획과 경영 전략을 다시 짜야 하는 상황에 놓였다. 현대차그룹은 그동안 15% 관세를 전제로 미국 현지 생산을 점차 확대하면서 국내 수출 물량은 유지한다는 전략을 취해왔다. 관세가 25%로 상향될 경우 전략 수정이 불가피해진다. 문제는 대응 여력이 충분하지 않다는 점이다. 지난해 3분기 말 기준 미국 앨라배마 공장(현대차)은 가동률 99.4%, 조지아 공장(기아)은 101.3%로 사실상 풀가동 상태다. 지난해 3월 문을 연 메타플랜트 아메리카의 가동률은 68% 수준이다. 단기간에 생산 물량을 늘리기엔 제약이 큰 셈이다.



현대차그룹은 지난해 미국에서 183만여대를 판매하며 역대 최다 판매 기록을 세웠다. 시장 점유율 11.3%로 GM(17.5%), 토요타(15.5%), 포드(13.1%)에 이어 4위다. 그러나 관세가 15%에서 25%로 바뀌면 이런 성과를 올해도 이어가기 쉽지 않을 것이라는 우려가 나온다.



관세가 25%로 적용될 경우 비용 부담도 막대하다. 업계에 따르면 관세율이 10% 포인트 오르면 현대차와 기아가 추가로 부담해야 할 비용은 연간 4조원 이상으로 추산된다. 수익성 악화는 물론 가격 인상 압박으로 이어질 가능성도 크다. 이는 15% 관세를 적용받는 일본·유럽산 차량과의 경쟁에서 불리할 수밖에 없다.



반도체 업계도 촉각을 곤두세우고 있다. 다만 현재까지 발언만으로는 상황이 크게 바뀐 것은 없다고 보는 눈치다. 반도체에 대해 ‘최혜국 대우’를 보장한다는 기존 합의가 깨진 것은 아니라는 것이다. 업계 관계자는 “합의를 이행하지 않고 있으니 관세를 올리겠다는 것이지, 합의 자체를 파기하겠다는 것은 아니지 않나”라고 말했다.



국내 배터리 업계의 긴장감도 커지고 있다. 미국 내 한국산 전기차에 대한 소비 심리 위축이 배터리 수요 감소로 이어질 수 있기 때문이다. 한 관계자는 “관세 부과 시점과 품목 등이 부정확한 상황”이라며 “주의 깊게 지켜보고 있다”고 말했다.



한·미 조선 협력 프로젝트 ‘마스가’의 본격 가동을 앞둔 조선업계도 당혹스러워하는 분위기가 역력하다. 업계 관계자는 “마스가 프로젝트가 올해 본격 가동을 앞둔 상황에서 전제가 되는 관세 협상 자체가 위태로운 형국이 됐다”며 “미국과 진행 중인 사업에 당장 직접적인 영향은 없겠지만 불확실성이 커진 것은 사실”이라고 우려했다.



재계는 정부의 협상력에 기대를 걸고 있다. 재계 관계자는 “트럼프 대통령의 발언을 보면 한국 국회가 미국과의 무역 협정을 제대로 이행하지 않고 있다는 내용”이라며 “정부가 소통을 통해 원만히 해결할 수 있지 않을까 싶다”고 말했다.



김민영 허경구 기자 mykim@kmib.co.kr



