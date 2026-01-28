[금융뒷담] 지극한 딸사랑? 딸이 맡은 타사 상품 추천한 한투운용 대표
배재규 대표가 꼽은 타임폴리오 ETF
친딸이 책임 매니저… 부적절 논란
‘상장지수펀드(ETF)의 아버지’로 불리는 배재규 한국투자신탁운용 대표가 경쟁사인 타임폴리오자산운용의 ETF 상품을 추천한 것을 두고 뒷말이 나오고 있다. 해당 ETF는 배 대표의 친딸이 운용하고 있는 상품이다. 업계에서는 부적절하다는 의견이 지배적이다.
27일 금융투자업계에 따르면 배 대표는 최근 한 언론 인터뷰에서 추천할 타사 상품으로 ‘TIME(타임) 글로벌우주테크&방산액티브’를 추천했다. 이 상품은 우주와 방산관련 기업에 동시에 투자할 수 있는 ETF다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 우주 기업 스페이스 엑스(X)의 기업공개(IPO) 추진을 앞두고 최근 투자자의 관심이 높은 종목인 건 맞다.
다만 해당 상품을 운용하는 책임 매니저가 배 대표의 딸인 점이 논란이 됐다.
금투업계 한 관계자는 “해당 ETF가 좋은 상품이고 실제로 운용도 잘 되고 있다”며 “하지만 ETF 시장에서 큰 영향력이 있는 대형 운용사 대표가 딸이 운용하는 상품을 언급하는 것이 적절해 보이지는 않는다”고 말했다.
배 대표가 추천한 이 상품은 연초부터 27일까지 수익률 13.60%를 기록 중이다. 다만 유사한 상품인 TIGER(타이거) K방산&우주(32.72%)나 PLUS(플러스) 우주항공&UAM(44.56%) 등에 비교하면 월등한 수익을 내고 있다고 보긴 어렵다.
배 대표는 사석에서도 타임폴리오자산운용의 ETF를 자주 추천해온 것으로 알려졌다. 최근 그는 ‘TIME 미국나스닥100액티브’를 추천하면서 “운용을 잘한다”고 그 이유를 설명했다고 한다. 이 상품 역시 배 대표의 딸이 부책임 매니저로 이름을 올린 상품이었다.
한투운용 측은 “배 대표가 당초 추천하려던 상품이 타사 대표의 선택과 겹치는 바람에 타임폴리오자산운용 상품으로 변경한 것으로 알고 있다”고 해명했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
