지난해 청주 출생아 5525명… 7년 만에 ‘최고’
경기 화성·수원·용인 이어 4번째
출산·양육·돌봄 강화해 나간 결과
충북 청주시는 지난해 출생아 수가 5525명으로 7년 만에 최고치를 기록했다고 27일 밝혔다. 전국 기초 지자체 229곳 중 경기도 화성시와 수원시, 용인시에 이어 네 번째로 출생아 수가 많은 것이다. 비수도권으로만 보면 청주시가 가장 많았다.
행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 청주에서 태어난 출생아는 2019명 5465명, 2020년 5297명, 2021년 5192명이었다. 2022년에는 4737명으로 급격히 줄었다. 2023년부터 4861명으로 조금씩 늘기 시작해 2024년 4899명, 2025년 5525명으로 집계됐다.
시는 민선 8기 들어서면서 출산·양육·돌봄 서비스를 강화했다. 출산 서비스의 경우 첫째 아이를 출산해 6세까지 가정에서 양육할 경우 최대 4426만원의 현금 혜택을 준다.
올해도 ‘아이 낳고 키우기 좋은 가족친화 도시’를 만들기 위해 시는 출산·양육·돌봄 서비스를 강화한다. 난임부부 체외수정·인공수정 시술비 지원 결정통지서의 유효기간을 3개월에서 6개월로 늘리고 수술과 항암치료 등으로 영구 불임이 예상되는 남녀에게는 생식세포(난자·정자) 동결 비용을 지원한다. 아동수당은 월 10만원에서 10만5000원으로 올리고, 지급 대상은 8세 미만에서 9세 미만까지 확대한다.
또 공동육아나눔터 1곳을 열 계획이다. 초등학생 방과 후 돌봄을 지원하는 다함께돌봄센터는 15곳을 운영할 예정이다. 아이돌봄서비스 지원 대상도 중위소득 250% 이하 가구까지로 늘렸다. 이범석 청주시장은 “돌봄과 교육, 놀이가 연결되는 환경을 구축해 아이와 가족이 함께 행복한 도시를 만들겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사